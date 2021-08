Le Russe quitte la formation Astana pour laquelle il courait depuis 2020. Bora s'était récemment renforcé pour les grands tours avec les venues de Jay Hindley et Sergio Higuita.

L'équipe cycliste allemande Bora-hansgrohe a annoncé lundi l'arrivée prochaine du Russe Aleksandr Vlasov, 25 ans, quatrième du dernier Giro, qui va quitter Astana et défendra ses nouvelles couleurs jusqu'à fin 2024.

Vlasov courait depuis 2020 pour l'équipe kazakhe Astana après avoir débuté sa carrière professionnelle en 2018 chez Gazprom (2e division). "Je me concentre définitivement sur les grands tours", a expliqué le Russe qui n'a encore jamais pris le départ du Tour de France. "A moyen terme, l'objectif est le Tour de France mais il doit encore apprendre et se développer, ce qui sera peut-être plus facile au Giro ou à la Vuelta", a annoncé le responsable de l'équipe allemande, Ralph Denk.

A l'intersaison, l'effectif de Bora-hansgrohe sera chamboulé en ce qui concerne ses coureurs majeurs: le Slovaque Peter Sagan, son leader depuis 2017, partira chez TotalEnergies et le sprinteur allemand Pascal Ackermann chez UAE. En revanche, l'équipe sera renforcée par le retour du sprinteur irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) et l'arrivée de deux grimpeurs répertoriés, le Colombien Sergio Higuita (EF Education) et l'Australien Jay Hindley (DSM).

