Celui qu'on surnomme le Requin de Messine a annoncé sa décision à la Rai à l'issue de la cinquième étape du Tour d'Italie.

L'Italien Vincenzo Nibali, ancien vainqueur des trois Grands Tours cyclistes, prendra sa retraite sportive au terme de la saison. Le coureur de l'équipe Astana Qazaqstan, 37 ans, l'a annoncé mercredi au micro de la RAI après la 5e étape du Tour d'Italie qui arrivait à Messine, sa ville de naissance.

"Je suis venu ici car je savais depuis longtemps que le Giro arriverait à Messine. C'est la bonne occasion pour annoncer qu'il s'agit de mon dernier Giro et que j'arrête à la fin de l'année", a déclaré Nibali durant l'émission "Il Processo alla Tappa".

"Je pense que mon tour est arrivé", a poursuivi le 'Requin de Messine'. "J'ai obtenu beaucoup dans une carrère très longue. J'ai commencé enfant et j'attendais cette étape pour faire cette annonce, parce que j'ai commencé à pédaler dans cette ville. J'ai quitté la maison à 15 ans pour le cyclisme et je pense avoir donné beaucoup à ce sport. Il est normal que je commence maintenant à consacrer du temps à ma famille. J'espère pouvoir faire quelque chose pour le cyclisme de manière différente."

Nibali a notamment remporté le Tour de France en 2014, le Tour d'Italie en 2013 et en 2016 et le Tour d'Espagne en 2010, ce qui fait de lui l'un des sept vainqueurs des trois Grands Tours dans leur carrière. Il a aussi enlevé les Monuments que sont Milan-Sanremo (2018) et le Tour de Lombardie (2015 et 2017).

Il a totalisé 54 victoires dans sa carrière, qui comprend également deux titres de champion d'Italie (2014 et 2015), six étapes sur le Tour de France, sept sur le Giro et une sur la Vuelta. Nibali a débuté sa carrière en 2005 chez Fassa Bortolo. Il a également roulé pour Astana, Bahrain-Merida et Trek-Segafredo.

