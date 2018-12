Victor Campenaerts, champion de Belgique et d'Europe de contre-la-montre, lauréat 2018

Le Vélo de Cristal est un référendum organisé par le journal Het Laatste Nieuws. Le trophée est décerné par un jury d'experts composé de journalistes (presse écrite et audiovisuelle et nouveaux médias), les différents anciens lauréats (dont Andrei Tchmil, Johan Museeuw, Peter Van Petegem, Philippe Gilbert, Tom Boonen, Sven Nys et Greg Van Avermaet), une délégation de la Ligue vélocipédique belge (RLVB), les différents entraîneurs nationaux et plus de 40 anciens champions. Parmi eux figurent Eddy Merckx, Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck, Etienne De Wilde, Roland Liboton, Patrick Sercu, Freddy Maertens, Eric Vanderaerden, Johan De Muynck et Lucien Van Impe. Victor Campenaerts, le champion d'Europe de course contre-la-montre, est le surprenant lauréat 2018.

Victor Campenaerts succède à Greg Van Avermaet

Il prend ainsi sa "revanche" sur Yves Lampaert qui l'avait devancé dans le récent référendum du Flandrien, organisé par le journal Het Nieuwsblad. Van Avermaet avait, là aussi, complété le podium. Campenaerts a poursuivi sa progression dans les épreuves contre le chrono cette saison. Il a prolongé son titre européen à Glasgow, où il a devancé de 63/100es de seconde l'Espagnol Jonathan Castroviejo. Il a aussi été couronné pour la deuxième fois de sa carrière au championnat de Belgique de contre-la-montre élites et décroché le bronze aux championnats du monde à Innsbruck derrière Rohan Dennis et Tom Dumoulin. Le détenteur du record de victoires dans le Vélo de Cristal reste Johan Museeuw (1993, 1995, 1996, 1997 et 2002) avec cinq trophées. Philippe Gilbert (2008, 2009, 2010, 2011), Tom Boonen (2004, 2005, 2006, 2012) et Greg Van Avermaet (2014, 2015, 2016, 2017) ont obtenu quatre trophées chacun.