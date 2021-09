Le Néerlandais de l'équipe Intermarché-Wanty-Gobert a devancé dans un sprint à cinq le Danois Norsgaard et l'Australien Durbridge.

Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) a remporté la 3e étape du Tour du Benelux (WorldTour), mercredi. Le Néerlandais s'est imposé au terme des 168,3 km de course entre Essen et Hoogereheide devant le Danois Mathias Norsgaard (Movistar) et l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange). Le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) reste en tête du général.

Six coureurs s'échappaient en début de course: Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise), Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB), l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange), le Danois Mathias Norsgaard (Movistar), le Néerlandais Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) et l'Italien Samuele Battistella (Astana-Premier Tech).

Après le sprint intermédiaire d'Essen, Lyvins se relevait, le groupe de tête se réduisait à cinq hommes. Avec la présence de Durbridge, 8e du général à 39 secondes, le peloton ne laissait pas beaucoup d'avance aux échappés, l'écart ne dépassant pas les 2 minutes.

Ennui mécanique pour Ewan, chute pour Kelderman

A 14 km de l'arrivée, le sprinteur australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) était victime d'un ennui mécanique. Le Néerlandais Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) chutait à 4 bornes du but. Durbridge engrangeait 9 secondes de bonification en chemin, faisant une bonne opération au général.

Les échappés entamaient le dernier kilomètre avec encore une vingtaine de secondes d'avance. Les cinq hommes parvenaient à conserver un léger avantage pour se jouer la victoire au sprint.

A ce petit jeu, Taco van der Hoorn se montrait le plus rapide. Le Néerlandais d'Intermarché-Wanty-Gobert, 27 ans, décroche le cinquième succès de sa carrière, le deuxième de la saison après une victoire d'étape au Tour d'Italie en mai. Il offre à son équipe une sixième victoire en 2021. Le Danois Mathias Norsgaard (Movistar) prenait la deuxième place, devant Durbridge, Battistella et Willems.

Le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) réglait le sprint du peloton. Le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) conserve la tête du général. Jeudi, la 4e étape reliera Aalter à Ardooie (166,1 km). Le Tour du Benelux s'achèvera dimanche à Grammont. Le Néerlandais Mathieu van der Poel avait remporté la dernière édition, l'an passé, alors que l'épreuve s'appelait encore BinckBank Tour.

Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) a remporté la 3e étape du Tour du Benelux (WorldTour), mercredi. Le Néerlandais s'est imposé au terme des 168,3 km de course entre Essen et Hoogereheide devant le Danois Mathias Norsgaard (Movistar) et l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange). Le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) reste en tête du général. Six coureurs s'échappaient en début de course: Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise), Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB), l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange), le Danois Mathias Norsgaard (Movistar), le Néerlandais Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) et l'Italien Samuele Battistella (Astana-Premier Tech). Après le sprint intermédiaire d'Essen, Lyvins se relevait, le groupe de tête se réduisait à cinq hommes. Avec la présence de Durbridge, 8e du général à 39 secondes, le peloton ne laissait pas beaucoup d'avance aux échappés, l'écart ne dépassant pas les 2 minutes. A 14 km de l'arrivée, le sprinteur australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) était victime d'un ennui mécanique. Le Néerlandais Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) chutait à 4 bornes du but. Durbridge engrangeait 9 secondes de bonification en chemin, faisant une bonne opération au général. Les échappés entamaient le dernier kilomètre avec encore une vingtaine de secondes d'avance. Les cinq hommes parvenaient à conserver un léger avantage pour se jouer la victoire au sprint. A ce petit jeu, Taco van der Hoorn se montrait le plus rapide. Le Néerlandais d'Intermarché-Wanty-Gobert, 27 ans, décroche le cinquième succès de sa carrière, le deuxième de la saison après une victoire d'étape au Tour d'Italie en mai. Il offre à son équipe une sixième victoire en 2021. Le Danois Mathias Norsgaard (Movistar) prenait la deuxième place, devant Durbridge, Battistella et Willems. Le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) réglait le sprint du peloton. Le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) conserve la tête du général. Jeudi, la 4e étape reliera Aalter à Ardooie (166,1 km). Le Tour du Benelux s'achèvera dimanche à Grammont. Le Néerlandais Mathieu van der Poel avait remporté la dernière édition, l'an passé, alors que l'épreuve s'appelait encore BinckBank Tour.