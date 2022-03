Celui qui avait remporté Paris-Roubaix l'an dernier avait été lâché assez tôt lors de l'étape d'hier. On comprend mieux pourquoi.

Sonny Colbrelli ne sera pas au départ lundi de la 2e étape de Paris-Nice (WorldTour), longue de 159 km et reliant Auffargis à Orléans. Le champion d'Europe souffre d'une bronchite a fait savoir sa formation Bahrain Victorious sur les médias sociaux.

L'Italien avait terminé deuxième du Circuit Het Nieuwsblad le 26 février confirmant ses nouvelles ambitions après son sacre européen et surtout sa victoire dans Paris-Roubaix. Le Français Rudy Barbier (Israel-Premier Tech), malade lui aussi, a également été contraint à renoncer à poursuivre la "Course au soleil".

