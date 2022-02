Pour la première fois, Sport/Foot Magazine proposera quatre éditions spéciales sur le cyclisme sur une année. A commencer par le traditionnel échauffement de la saison : notre guide 2022 se trouvera dans le courrier de nos abonnés à partir de mercredi et sera vendu à partir de jeudi en librairie.

En février 2004, le premier guide de cyclisme de ce magazine était publié. À l'époque, Peter Van Petegem figurait en couverture en tant que meilleur coureur belge après sa double victoire au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix en 2003. Depuis, Tom Boonen, Philippe Gilbert, Peter Sagan et Greg Van Avermaet ont également fait la Une à une ou plusieurs reprises.

C'est maintenant le tour de Wout van Aert. Ce qui est significatif de la popularité et surtout du statut qu'il a atteint à 27 ans pour une grande majorité de fans de cyclisme belges. Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma est donc l'une des têtes d'affiche de ce guide cyclisme 2022. Dans une interview exclusive, il évoquera ses sorties d'entraînement les plus mémorables, les raisons pour lesquelles il est un tel adepte de Strava et pourquoi son perfectionnisme peut parfois avoir un côté autiste.

L'ambition de Van Aert de remporter enfin le Tour des Flandres et/ou Paris-Roubaix est l'un des sujets de discussion de notre aperçu complet de la saison avec le commentateur à la télévision flamande José De Cauwer . L'entraîneur adjoint à temps partiel de l'équipe nantionale et analyste radio Serge Pauwels y donnera aussi son point de vue.

Les deux hommes y évoqueront également trois autres Belges qui se sont distingués en 2021 et avec lesquels nous avons eu un entretien approfondi. Tout d'abord Remco Evenepoel qui évoquera les leçons qu'il a tirées sur son année de retour après sa grave chute au Tour de Lombardie en 2020. Jasper Stuyven reviendra sur le sentiment de libération après sa victoire à Milan-Sanremo. Enfin, avec Florian Vermeersch, nous aborderons les attentes élevées qui pèsent désormais sur ses épaules après sa deuxième place sur Paris-Roubaix.

"À 27 ans, Wout van Aert est la source d'inspiration de tous les amateurs de cyclisme belge."

Analyse de la saison chez les dames

Les stars internationales auront également droit au chapitre dans ce guide 2022. Nous avons rencontré Sonny Colbrelli, vainqueur du championnat d'Europe et de l'Enfer du Nord. Il reviendra sur la manière dont il entend rester au niveau de Wout van Aert et Mathieu van der Poel cette année. Nous vous raconterons également l'histoire du vainqueur du Tour des Flandres, Kasper Asgreen, au travers d'un portrait détaillé. Nous tenterons aussi de nous glisser dans la tête de Tom Pidcock, le dernier vainqueur de la Flèche Brabançone et récent lauréat du championnat du monde de cyclo-cross. En compagnie de Mathieu van der Poel, nous sommes revenus sur ses aventures méconnues sur la route depuis son plus jeune âge.

Les dames ne seront naturellement pas oubliées dans cette édition spéciale. Jolien D'hoore, qui a pris sa retraite à la fin de l'année dernière, travaille désormais pour la Fédération flamande de cyclisme et comme directrice sportive pour l'équipe U23 NXTG by Experza. Elle nous donnera son avis sur la saison cycliste à venir où elle attend de Lotte Kopecky qu'elle franchisse un nouveau palier. "Elle est du type Wout van Aert : elle peut gagner presque toutes les classiques", dit-elle.

Retrouvez le calendrier, tous les portraits d'équipe

Tout ceci sera complété par un sujet sur la manière dont le vélo aborde la question du climat, par quatre portraits de personnalités ayant marqué l'histoire du cyclisme et par le grand dossier annuel au coeur des pages de ce guide cyclisme.

Il contiendra le calendrier 2022, les analyses de toutes les équipes World Tour masculines et les données de leurs coureurs (plus celles des coureurs des équipes de Continentale Pro). Vous aurez aussi droit aux fiches de toutes les équipes féminines du World Tour et aux rendez-vous les plus importants de leur calendrier.

Pour la dix-neuvième année consécutive, voici le guide indispensable pour la nouvelle saison cycliste. Cette année s'inscrit également dans une nouvelle formule que Sport/Foot Magazine met sur le marché. En plus du magazine mensuel, il y aura quatre éditions spéciales dédiées au cyclisme, dont le guide de la saison et le traditionnel guide du Tour.

Ces éditions spéciales peuvent être achetées séparément (pour un prix de 7,95 euros), mais être également incluses dans l'abonnement à Sport/Foot Magazine. Vous retrouverez ici plus d'informations.

null © Sport/cyclisme Magazine

