Valverde sacré champion du monde de cyclisme sur route à 38 ans

L'Espagnol Alejandro Valverde est devenu champion du monde de cyclisme sur route dimanche à Innsbruck, en Autriche. Le Murcian a enlevé la course élites hommes en s'imposant après 258,5 km de course devant le Français Romain Bardet, médaille d'argent, et le Canadien Michael Woods, médaille de bronze. Le Néerlandais Tom Dumoulin termine au pied du podium.