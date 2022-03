Le champion du monde souffre d'une bronchite.

Quick Step-Alpha Vinyl ne pourra pas compter sur Julian Alaphilippe sur les routes de Milan-Sanremo samedi pour le premier Monument de la saison. Le champion du monde souffre d'une bronchite, a communiqué l'équipe WorldTour belge mercredi au moment de dévoiler sa sélection.

"Vainqueur en 2019, le champion du monde Julian Alaphilippe ne sera pas au départ du Monument italien à cause d'une bronchite. Il manquera Milan-Sanremo pour la première fois en six ans", a écrit Quick Step-Alpha Vinyl dans son communiqué. La formation de Patrick Lefevere misera sur le Néerlandais Fabio Jakobsen pour la victoire. Jakobsen, qui participera pour la première fois à la Primavera, sera entouré des Italiens Andrea Bagioli, Davide Ballerini et Mattia Cattaneo, du Danois Mikkel Honoré, du Français Florian Sénéchal et du Tchèque Zdenek Stybar. "Milan-Sanremo est une course que nous aimons mais nous savons que la chance n'est pas de notre côté avec l'absence de Julian", a confié le directeur sportif Davide Bramati. "Nous avons une équipe jeune au départ, notamment avec Fabio qui vit un excellent début de saison. Même si nous ne figurons pas parmi les favoris, nous sommes motivés pour faire une bonne course."

En 2019, Julian Alaphilippe s'était imposé au sprint devant Oliver Naesen et le Polonais Michal Kwiatkowski. En 2020, il avait pris la deuxième place derrière Wout van Aert.

Quick Step-Alpha Vinyl ne pourra pas compter sur Julian Alaphilippe sur les routes de Milan-Sanremo samedi pour le premier Monument de la saison. Le champion du monde souffre d'une bronchite, a communiqué l'équipe WorldTour belge mercredi au moment de dévoiler sa sélection."Vainqueur en 2019, le champion du monde Julian Alaphilippe ne sera pas au départ du Monument italien à cause d'une bronchite. Il manquera Milan-Sanremo pour la première fois en six ans", a écrit Quick Step-Alpha Vinyl dans son communiqué. La formation de Patrick Lefevere misera sur le Néerlandais Fabio Jakobsen pour la victoire. Jakobsen, qui participera pour la première fois à la Primavera, sera entouré des Italiens Andrea Bagioli, Davide Ballerini et Mattia Cattaneo, du Danois Mikkel Honoré, du Français Florian Sénéchal et du Tchèque Zdenek Stybar. "Milan-Sanremo est une course que nous aimons mais nous savons que la chance n'est pas de notre côté avec l'absence de Julian", a confié le directeur sportif Davide Bramati. "Nous avons une équipe jeune au départ, notamment avec Fabio qui vit un excellent début de saison. Même si nous ne figurons pas parmi les favoris, nous sommes motivés pour faire une bonne course." En 2019, Julian Alaphilippe s'était imposé au sprint devant Oliver Naesen et le Polonais Michal Kwiatkowski. En 2020, il avait pris la deuxième place derrière Wout van Aert.