Vainqueur de la 3e étape du Tour de Valence, Greg Van Avermaet débloque son compteur avec l'équipe CCC

Van Avermaet décroche sa première victoire sous le maillot de l'équipe CCC, qui a remplacé BMC dans le peloton. Van Avermaet, 33 ans, s'offre la 39e victoire de sa carrière. Son dernier succès remontait au 6 mai 2018, lorsqu'il s'était adjugé le classement final du Tour de Yorkshire. Notre compatriote dispute à Valence la première épreuve de sa saison.

Van Avermaet s'est imposé en costaud à l'issue d'un sprint en légère montée. L'étape, qui comprenait six ascensions de 3e catégorie, a été marquée par l'échappée de 10 coureurs, dont Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise), partis en tout début de course. Les échappés ont compté jusqu'à 7:30 d'avance. Van Hecke, Fernando Barcelo (Euskadi-Murias), Raul Alarcon (W52/FC Porto) et Cyril Barthe (Euskadi-Murias) ont joué leur va-tout à 16 km de l'arrivée. Ils ont été repris au pied de la dernière ascension, 5 km à du 4,5%. Ben Hermans (Israel Cycling Academy), Alessandro De Marchi (CCC Team) et Nelson Oliveira (Movistar) ont alors tenté leur chance, mais leur tentative a échoué.

La victoire s'est jouée au sprint. Sanchez a été le premier à démarrer. Van Avermaet a sauté dans sa route et l'a dépassé, avant de résister au retour de Trentin.

Boasson Hagen reste leader du général avec 5 secondes d'avance sur l'Espagnol Ion Izagirre (Astana). Dylan Teuns (Bahrain Merida) gagne une place et s'installe en 3e position, à 8 secondes du leader. Van Avermaet pointe en 14e position à 30 secondes.

Samedi, la 4e étape reliera Vila-Real à Alcala-Alcocebre (188 km).