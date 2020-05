Un Tour de France à huis clos? "Ce serait la plus mauvaise solution mais on n'hésitera pas à le faire"

Roxana Maracineanu, la ministre française des Sports, n'exclut plus que le Tour de France et Roland-Garros se déroulent à huis clos cette année. "Ce serait la plus mauvaise solution mais on n'hésitera pas à le faire si la survie de ces sports est en jeu.", a-t-elle déclaré dans une interview à France Télévisions.