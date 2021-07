La marque de châssis Deceuninck stoppant son engagement à la fin de la saison, l'équipe cycliste Quick Step (le sponsor a renouvelé pour 6 ans) était à la recherche d'un nouveau partenaire. Ce sera l'entreprise belge de ventilation Renson qui a déjà été partenaire de la formation de Patrick Lefevere entre 2013 et 2015. L'accord porte sur 4 ans.

Renson sera le co-sponsor de l'équipe cycliste Quick Step pour les quatre prochaines saisons, a annoncé l'entreprise belge de ventilation, de protection solaire et de l'outdoor living, jeudi dans un communiqué.

Renson avait déjà été partenaire de la formation de Patrick Lefevere de 2013 à 2015. L'entreprise de Paul Renson, son PDG, revient ainsi dans le peloton à partir de l'an prochain. "Je suis évidemment extrêmement enthousiaste vis-à-vis de cet accord avec Renson en tant que nouveau partenaire. Cette entreprise basée en Belgique est un acteur de premier plan dans son domaine. Nous partageons également ces mêmes racines avec bon nombre de nos autres sponsors. Comme eux, forts de notre présence dans le peloton cycliste international, nous entendons également donner à Renson ce coup de pouce supplémentaire pour renforcer encore la notoriété de sa marque et sa part de marché", a commenté Patrick Lefevere, le patron de Quick Step dans le communiqué.

Si Quick Step a renouvelé son partenariat pour six saisons. Deceuninck a annoncé son retrait à la fin de l'année.

