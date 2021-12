Il sera assisté par le jeune retraité Kenny De Ketele.

Le Néo-Zélandais Tim Carswell est le nouveau coach des pistards belges, a annoncé jeudi la fédération belge de cyclisme (Belgian Cycling) qui veut passer la vitesse supérieure en matière de cyclisme sur piste.

Tim Carswell, 50 ans, succède au Néerlandais Peter Pieters dont le contrat n'a pas été prolongé. "Après une analyse approfondie de la situation, des ambitions et des qualités des candidats, la décision a été prise de nommer le Néo-Zélandais Tim Carswell comme entraîneur principal du cyclisme sur piste, assisté par Kenny De Ketele et le coach des jeunes Nicky Cocquyt", a communiqué Belgian Cycling.

Olympien, Tim Carswell a passé les 20 dernières années à entraîner à différents niveaux dans les disciplines de vitesse et d'endurance, remportant de nombreuses médailles aux Mondiaux et aux Jeux Olympiques avec l'équipe sur piste néo-zélandaise. "Il dirigera les coureurs et les entraîneurs dans les disciplines d'endurance et de vitesse", a précisé Belgian Cycling. "Outre l'encadrement lors des séances d'entraînement et des compétitions, il jouera également un rôle important dans le développement de la jeune équipe d'entraîneurs."

Tout récent retraité Kenny De Ketele vient l'assister et doublera cette mission avec son poste de manager auprès de son ancienne équipe Sport Vlaanderen-Baloise "pendant un nombre limité de jours, afin de maintenir le lien avec le programme routier des coureurs sur piste associés", a précisé le communiqué. "Nous voulons continuer à nous concentrer sur notre force actuelle, à savoir les épreuves par équipes, dont le Madison et l'omnium qui sont au programme olympique", a expliqué le directeur technique Frederik Broché. "Nous voulons également investir davantage dans les disciplines de vitesse. En ce qui concerne la poursuite par équipes, nous sommes convaincus de la grande valeur ajoutée de cette discipline chez les jeunes, même si au niveau élite, nous sommes à la traîne par rapport aux meilleurs pays. Mais grâce à l'expertise de Carswell, nous pouvons également créer des opportunités et progresser dans ce domaine".

