Le Brabançon signe la plus longue victoire en solitaire de sa carrière, malgré une pause improvisée à 30 km de l'arrivée en raison de l'incendie d'une voiture le long du parcours.

Remco Evenepoel s'est adjugé la 61e édition de la Course des raisins (1.1) jeudi à Overijse. Le prodige de Deceuninck-Quick Step s'est imposé en solitaire après un effort de 60 km devant son équipier danois Mikkel Honoré et Aimé De Gendt (Intermarché-Wanty-Gobert) dans une épreuve dont le parcours de 192 km proposait cinq ascensions qui seront également au programme des Mondoiaux fin septembre.

Remco Evenepoel est sorti du peloton sur le Smeysberg, à 60 km de l'arrivée. Son solo a été interrompu à une trentaine de kilomètres de la ligne quand la course a été neutralisée en raison d'une voiture en feu le long du parcours. Tout le peloton s'est retrouvé à l'arrêt durant plusieurs minutes le temps de laisser passer les services de secours.

Quand la course a repris, Evenepoel a encore creusé l'écart pour compter près d'une minute avance sur un petit groupe où ses équipiers empêchaient les tentatives de contre-attaques.

Evenepoel décroche déjà le 20e succès de sa carrière, à 21 ans, le sixième de la saison après une étape et le classement général du Tour de Belgique ainsi que deux étapes et le classement général du Danemark. Il engrange aussi de la confiance sur une course qui empruntait une partie du parcours des prochains Mondiaux, dont la course en ligne se disputera le 26 septembre.

Son équipier Mikkel Honoré prenait la deuxième place pour un doublé du 'Wolfpack' devant Aimé De Gendt et un autre coureur de Deceuninck-Quick Step, Kasper Asgreen. Evenepoel succède à son équipier français Florian Sénéchal, absent cette année, au palmarès de l'épreuve.

