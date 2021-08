Le Néo-Zélandais quitte un Slovène pour un autre. Il s'ajoute aux venues des grimpeurs Marc Soler et Joao Almeida.

Le cycliste George Bennett quitte l'équipe Jumbo-Visma pour rejoindre la saison prochaine UAE Emirates. Le Néo-Zélandais de 31 ans a signé un contrat de deux ans le liant à l'équipe du double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar.

"Je suis très fier de mon passage chez la Team Emirates" a déclaré George Bennett. "Je suis impatient de pouvoir aider l'équipe à atteindre de nouveaux objectifs. J'ai vu comment l'équipe a franchi les étapes chaque année et je veux faire partie de cette progression."

Le patron de l'équipe Mauro Gianetti se réjouit de l'arrivée du Néo-zélandais. "George est un des meilleurs grimpeurs du peloton. Il amène beaucoup d'expérience et nous pensons qu'il peut jouer un rôle décisif." George Bennett avait rejoint Jumbo-Visma en 2015 et a fini deux fois dans le top dix d'un grand tour. Il avait terminé dixième de la Vuelta en 2016 et huitième du Giro en 2018.

Il avait également remporté le Tour de Californie en 2017. UAE Emirates a récemment recruté l'Espagnol Marc Soler, le Portugais Joao Almeida, le sprinteur allemand Pascal Ackermann et le Colombien Alvaro José Hodeg.

