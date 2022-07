L'arrière gauche arrive en provenance de Feyenoord, le dernier finaliste de la Conference League.

Manchester United a officialisé mardi, via un communiqué sur son site web, l'arrivée de Tyrell Malacia. L'arrière-gauche de 22 ans arrive tout droit de Feyenoord, le club où il a effectué sa formation. Transféré pour une somme évaluée à 15 millions d'euros, le Néerlandais a signé un contrat jusqu'en juin 2026.

"C'est un sentiment incroyable que de rejoindre Manchester United. C'est un nouveau chapitre pour moi, dans un nouveau championnat, avec de nouveaux équipiers et avec un coach incroyable", a dit Malacia.

Le joueur de 22 ans arrive à Manchester United après y avoir signé un contrat de quatre années. L'arrière-gauche était annoncé du côté de l'Olympique Lyonnais au début du mercato, mais le club mancunien serait entré dans la course en dernière minute pour s'offrir les services du joueur.

Formé à Feyenoord, Tyrell Malacia n'a jamais quitté l'écurie rotterdamoise. Promu en équipe A à 16 ans, lors d'un match de Ligue des Champions contre le Napoli en décembre 2017, il a disputé au total 136 matchs chez les seniors, pour 4 buts et 10 passes décisives. Il a remporté la Coupe des Pays-Bas en 2018 et la Supercoupe en 2019.

International néerlandais à 5 reprises, Malacia va connaître sa première expérience à l'étranger en arrivant à Manchester. Les Red Devils enregistrent ainsi leur premier renfort estival, alors que la rumeur d'un potentiel départ de Cristiano Ronaldo fait frémir les supporters.

