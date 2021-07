Triplé suisse historique en VTT féminin, cruelle désillusion pour Ferrand-Prévot

Jolanda Neff est devenue championne olympique de VTT devant deux de ses compatriotes. Les Françaises, favorites de la course, ont échoué avec les 6e place et 10e place de Loana Lecomte et de Pauline Ferrand-Prévot pour qui la médaille d'or olympique est le seul titre manquant à son incroyable palmarès.

Domination helvétique sur l'épreuve féminine de mountainbike mardi aux Jeux olympiques de Tokyo. La Suissesse Jolanda Neff s'impose et repart d'Izu avec la médaille d'or. Elle devance ses compatriotes Sina Frei et Linda Indergand. Neff, 28 ans, a bouclé les 20,55 kilomètres du parcours forestier d'Izu (sud-ouest de Tokyo) en 1h15:46 avec respectivement 1:11 et 1:19 d'avance sur ses deux premières poursuivantes. La Française Pauline Ferrand-Prévot, championne d'Europe et championne du monde l'an dernier, pensait un moment tenir une médaille, mais elle a progressivement été reprise par les Suissesses avant de dégringoler dans le classement. Sa compatriote Loana Lecomte a longtemps repris cette quatrième position, mais c'est finalement la jeune Hongroise Kata Vas (19 ans) qui termine, 4e au pied du podium à 2:09 de Neff. MICHIELS NE FINIT PAS LA COURSE A 38 ans, Githa Michiels prenait part à ses deuxièmes Olympiades après Rio où elle avait terminé à la 21e place. Sur le rigoureux parcours d'Izu, elle a chuté dans le premier tour. A deux tours de la fin, elle a été retirée de la course par l'organisation car elle risquait d'être doublée. Lire aussi: Tom Pidcock champion olympique de VTT, désillusion pour van der Poel