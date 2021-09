Au classement général, Kasper Asgreen a grignoté 4 secondes sur le leader Stefan Bissegger et revient à 15 secondes.

Tim Merlier a remporté la 4e étape du Tour du Benelux (WorldTour), jeudi, entre Aalter et Ardoye. Après 166,1 km de course, le coureur d'Alpecin-Fenix a devancé le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le Néerlandais Danny Van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert). Le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) reste leader du général.

Une chute massive en tout début de course provoquait une neutralisation de l'épreuve durant une dizaine de minutes. Au redémarrage, trois coureurs s'échappaient: Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauce WB), Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise) et le Néo-Zélandais Sam Bewley (BikeExchange). L'aventure du trio prenait fin au premier des quatre tours du circuit final de 15 km à Ardoye.

A 30 km de l'arrivée, un nouveau duo de tête se formait, avec Rune Herregodts et le Français Julien Duval (AG2R Citroën). Cette tentative prenait fin une dizaine de kilomètres plus loin.

Le 'Golden km', à 10 bornes de l'arrivée, voyait le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck), deuxième du général à 19 secondes, engranger 6 secondes de bonification alors que le leader, le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) en prenait 2. Quinze secondes séparent désormais les deux hommes au général.

Au sprint, Tim Merlier (Alpecin-Fenix) se montrait à nouveau le plus rapide. L'ancien champion de Belgique, 28 ans, s'était adjugé la première étape à Dokkum lundi. Il s'agit de la 18e victoire de sa carrière, sa neuvième de la saison, après notamment une étape au Giro et une étape au Tour de France.

Merlier s'imposait devant le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), le Néerlandais Danny Van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert), le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et le Français Christophe Laporte (Cofidis).

Vendredi, la cinquième étape reliera Riemst à Bilzen (192 km) avec 17 côtes disséminées en chemin. Le Tour du Benelux s'achèvera dimanche à Grammont.

Mathieu van der Poel avait remporté la dernière édition, l'an passé, courue sous le nom de BinckBank Tour.

