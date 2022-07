Davide Ballerini a remporté la 4e étape du Tour de Wallonie (2.Pro), mardi, après 200,8 km entre Durbuy et Couvin. L'Italien de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl a devancé l'Espagnol José Joaquin Rojas (Movistar) et le Portugais Rui Oliveira (UAE Team Emirates). L'Australien Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) conserve son maillot de leader.

Ballerini, Rojas et Oliveira figuraient dans l'échappée du jour. Rejoints à 3 km de l'arrivée par le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), le troisième du général parti sur la côte du Barrage du Ry de Rome (5,3 km à 3,1 pour-cent), ils ont résisté au retour du peloton pour se disputer la victoire au sprint, où Ballerini s'est offert la 9e victoire de sa carrière, la première depuis son succès au Circuit Het Nieuwsblad 2021.

Mercredi, la 5e et dernière étape se disputera entre Le Roeulx et Chapelle-lez-Herlaimont (214,8 km), où l'on connaitra le nom du successeur de l'Américain Quinn Simmons, vainqueur final l'an passé.

