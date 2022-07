Arnaud De Lie (Lotto Soudal) et l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty Gobert) ont été contraints à l'abandon lors de la cinquième et dernière étape du Tour de Wallonie (2.Pro), ont confirmé les deux équipes mercredi.

De Lie, vainqueur de la 3e étape lundi, a été victime d'une chute dans le secteur pavé N.6 et a dû abandonner à un peu plus de 20 km de l'arrivée à Chapelle-lez-Herlaimont. Il semble touché au genou, a précisé Lotto Soudal.

Girmay a lui chuté dans le deuxième secteur pavé et n'a également pas été en mesure de poursuivre la course.

