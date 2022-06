Victorieux de l'étape inaugurale dimanche, le Britannique Stephen Williams (Bahrain Victorious) a conservé son maillot jaune.

Andreas Leknessund (DSM) a levé les bras au terme de la 2e étape du Tour de Suisse (WorldTour), disputée lundi sur 198 kilomètres entre Küsnacht et Aesch. Le Norvégien, membre de l'échappée du jour, s'est imposé en solitaire. L'Italien Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post) a réglé le sprint du peloton à 38 secondes, devant l'Australien Michael Matthews (BikeExchange-Jayco).

Un groupe de dix unités a pris la poudre d'escampette en début de journée mais a perdu des unités au fil des bornes. A 56 km du but, huit fuyards comptaient encore 5:48 d'avance sur le peloton mais les équipes des favoris ont passé la démultipliée.

Dans le Challpass (2,1 km à 8,4%), dernière difficulté de la journée, le Norvégien Andreas Leknessund (DSM) a profité de ses qualités de grimpeur pour fausser compagnie à ses compagnons de fuite. Le natif de Tromsø, 23 ans, a basculé au sommet avec 1:33 d'avance sur la meute. Double champion de Norvège du chrono, il a fait parler ses qualités de rouleur dans la longue descente pour s'offrir sa 3e victoire chez les pros.

Victorieux de l'étape inaugurale dimanche, le Britannique Stephen Williams (Bahrain Victorious) a conservé son maillot jaune. Mardi, la 3e étape verra le peloton relier Aesch à Granges sur 176,9 km. Quatre difficultés viendront pimenter la journée. Le 85e Tour de Suisse se terminera dimanche prochain par un contre-montre individuel de 26 kilomètres à Vaduz. On y connaitra le successeur de Richard Carapaz, vainqueur final 2021.

