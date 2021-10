Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur en titre du Tour de France, a remporté samedi à Bergame (nord) la 115e édition du Tour de Lombardie, la dernière grande classique de la saison cycliste.

Le Tour de Lombardie après le Tour de France et Liège-Bastogne-Liège ! Tadej Pogacar (UAE) a remporté haut la main samedi à Bergame la grande classique italienne, la dernière de la saison cycliste, son deuxième "monument" de l'année.

A 23 ans, le Slovène a enrichi un palmarès déjà impressionnant, au prix d'un numéro audacieux. Il a attaqué à 35 kilomètres de l'arrivée, a vu revenir ensuite le "local" Fausto Masnada (Deceuninck), qu'il a estoqué dans un sprint à deux, au bout des 239 kilomètres.

Derrière lui, le groupe des autres favoris est resté dans l'expectative à l'image du favori numéro un, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo), dans un jour moyen de son propre aveu, et du Britannique Adam Yates (Ineos), qui a réglé le sprint pour la troisième place, à 51 secondes.

Dans ce groupe, le champion du monde Julian Alaphilippe (6e, Deceuninck) n'a pu que se résigner. "Je n'ai pas de regrets", a affirmé le Français, qui a paru ligoté par la tactique de son équipe consistant à envoyer Masnada à l'avant.

"Il me manquait peut-être un peu de confiance pour faire le +jump+ quand Pogacar a attaqué, dans les jambes ça allait bien même si j'étais à la limite, mais je ne savais pas si j'étais capable de le suivre car les derniers jours ont été un peu compliqués. Fausto l'a fait à ma place", a expliqué le champion du monde qui s'est dit "heureux de terminer la saison".

Pogacar, pour sa part, l'a conclue de manière flamboyante. Il a signé sa trentième victoire professionnelle, la treizième de la saison et la première depuis son deuxième triomphe sur le Tour le 18 juillet.

- Avec Coppi, Merckx et Hinault -

Dans la seconde partie de saison, marquée par sa médaille de bronze dans la course des JO de Tokyo, il est "passé par des bons et des mauvais jours", a-t-il souri. "Aujourd'hui, c'était le bon jour".

Le Slovène de l'équipe UAE a choisi la longue montée du passo di Ganda (9,2 km à 7,3 %), dans la forêt, pour passer à l'attaque. Il a basculé au sommet avec une trentaine de secondes d'avance, un écart comblé dans la descente par le seul Masnada qui connaît parfaitement les routes pour être originaire de Bergame.

Si l'Italien a refusé, sur ordre de son équipe, de le relayer ensuite, l'écart a quand même grandi faute de collaboration dans le groupe de poursuivants qui s'en est remis au lieutenant de Roglic, le Danois Jonas Vingegaard. Avec près d'une minute d'avance dans la dernière côte, qui permet d'accéder à la ville haute de Bergame, les jeux étaient faits malgré le baroud d'honneur du Français Romain Bardet (DSM) et du Canadien Michael Woods (Israel Start-Up Nation).

Premier Slovène vainqueur du Tour de Lombardie depuis la création de l'épreuve en 1905, Pogacar appartient désormais au club très fermé des lauréats la même année du Tour de France et de la classique des feuilles mortes. Il rejoint trois immenses champions, l'Italien Fausto Coppi (1949), le Belge Eddy Merckx (1971, 1972) et le Français Bernard Hinault (1979) au terme d'une saison conquérante. En avril, il s'était déjà emparé de la "Doyenne" Liège-Bastogne-Liège, l'autre "monument" qui s'adresse aux coureurs de grands tours.

"C'est juste fou de terminer la saison comme ça !", s'est réjoui Pogacar. "Quand j'ai attaqué, je pensais que d'autres viendraient avec moi". Sans doute aucun de ses adversaires ne le pouvait-il si l'on se fie à l'avis de Roglic : "Pogacar mérite sa victoire, il était le plus fort aujourd'hui."

