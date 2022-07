Le Belge auteur d'une échappée fleuve n'a malheureusement pas pu aller jusqu'au bout de l'effort. C'est Tadej Pogacar qui l'a emporté au sprint devant Michael Matthews et David Gaudu. Un Slovène bien aidé par les autres équipes, décidément peu inspirées tactiquement...

Tadej Pogacar a remporté la 6e étape du Tour de France, jeudi, entre Binche et Longwy (219,9 km). Le Slovène d'UAE Team Emirates dépossède Wout van Aert (Jumbo-Visma) du maillot jaune. Le Belge a cédé son maillot après avoir passé 135 km à l'avant, d'abord avec deux autres coureurs puis en solitaire.

Pogacar s'est imposé au sprint devant l'Australien Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ).

La plus longue étape du Tour 2022 proposait trois côtes répertoriées et un final favorable aux puncheurs. Les candidats à l'échappée du jour étaient nombreux. Mais personne ne parvenait à prendre le large sur un peloton où le maillot jaune Wout van Aert, notamment, se montrait très actif. Cela donnait un début de course assez décousu, avec parfois des cassures dans le peloton, et pas moins de 52,5 km de parcourus durant la première heure. Même une tentative avec l'inévitable maillot à pois Magnus Cort Nielsen et dix autres coureurs, initiée au km 49, échouait une quinzaine de bornes plus loin.

Wout Van Aert a encore fait honneur à sa tunique jaune en tentant un pari fou. © iStock

Le peloton groupé quittait la Belgique pour entrer en France où le maillot jaune en personne, Van Aert, attaquait après 75 km de course. L'Américain Quinn Simmons (Trek-Segafredo) et le Danois Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) l'accompagnaient. Van Aert était ensuite victime d'un saut de chaîne mais réintégrait le trio de tête. Les trois hommes, qui comptaient jusqu'à 3 minutes d'avance, abordaient ensemble la côte des Mazures (3e catégorie, 2 km à 7,6%). Van Aert engrangeait lui 20 points supplémentaires pour le maillot vert au sprint intermédiaire de Carignan.

💛 @WoutvanAert is caught and dropped. He will lose the Yellow Jersey today.



💛 @WoutvanAert est repris et distancé. Il va perdre le @MaillotjauneLCL ce soir.#TDF2022 pic.twitter.com/meg4pbtbIb — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

A 66 km de l'arrivée, alors que le peloton revenait à 2 minutes, Fuglsang se relevait, laissant Van Aert et Simmons poursuivre l'aventure à deux. Simmons lâchait prise à 31 km de la ligne. Le maillot jaune se retrouvait alors seul en tête. Van Aert passait en tête au sommet de la côte de Montigny-sur-Chiers (4e catégorie, 1,7 km à 4,4%). Son épopée prenait fin à 10 km de la ligne alors que les équipes BORA-hansgrohe et ED Education-Easy Post avaient assuré la poursuite derrière lui.

A 8 km de la ligne, le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), l'un des outsiders, chutait. Sur la côte de Pulventeux (3e catégorie, 800m à 12,3%), le Français Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) attaquait. Le Français entamait seul devant la bosse finale, la côte des Religieuses (1,6 km à 5,8 %), mais les UAE Team Emirates de Tadej Pogacar revenaient sur lui, annonçant les intentions du Slovène.

Tadej Pogacar, le grand vainqueur du jour et déjà vainqueur du Tour ? © iStock

Ce dernier accélérait à 400m de la ligne et ne laissait aucune chance aux autres. Pogacar s'imposait devant l'Australien Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ). Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) se classait quatrième, le Colombien Nairo Quintana (Arkéa Samsic) cinquième, Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) sixième et le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) septième. Cette 41e victoire en carrière, la septième sur les routes du Tour, permet à Pogacar de s'emparer du maillot jaune avec 4 secondes d'avance sur l'Américain Neilson Powless (ED Education-EasyPost). Vingegaard est troisième à 31 secondes.

Le maillot à pois reste la propriété de Cort Nielsen, le vert sera de nouveau porté demain par Van Aert, autoritaire leader de ce classement par points. Le coureur belge a aussi décroché le classement de la combativité ce jeudi. Enfin, le maillot blanc du meilleur jeune reste forcément sur les épaules de Pogacar, même s'il sera porté par Pidcock lors de la journée de demain.

Ce vendredi justement, place à la première arrivée en côte avec la Super Planche des Belles Filles (7 km à 8,7%) après 176,3 km de course et un départ à Tomblaine.

Tadej Pogacar a remporté la 6e étape du Tour de France, jeudi, entre Binche et Longwy (219,9 km). Le Slovène d'UAE Team Emirates dépossède Wout van Aert (Jumbo-Visma) du maillot jaune. Le Belge a cédé son maillot après avoir passé 135 km à l'avant, d'abord avec deux autres coureurs puis en solitaire. Pogacar s'est imposé au sprint devant l'Australien Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ).La plus longue étape du Tour 2022 proposait trois côtes répertoriées et un final favorable aux puncheurs. Les candidats à l'échappée du jour étaient nombreux. Mais personne ne parvenait à prendre le large sur un peloton où le maillot jaune Wout van Aert, notamment, se montrait très actif. Cela donnait un début de course assez décousu, avec parfois des cassures dans le peloton, et pas moins de 52,5 km de parcourus durant la première heure. Même une tentative avec l'inévitable maillot à pois Magnus Cort Nielsen et dix autres coureurs, initiée au km 49, échouait une quinzaine de bornes plus loin.Le peloton groupé quittait la Belgique pour entrer en France où le maillot jaune en personne, Van Aert, attaquait après 75 km de course. L'Américain Quinn Simmons (Trek-Segafredo) et le Danois Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) l'accompagnaient. Van Aert était ensuite victime d'un saut de chaîne mais réintégrait le trio de tête. Les trois hommes, qui comptaient jusqu'à 3 minutes d'avance, abordaient ensemble la côte des Mazures (3e catégorie, 2 km à 7,6%). Van Aert engrangeait lui 20 points supplémentaires pour le maillot vert au sprint intermédiaire de Carignan. A 66 km de l'arrivée, alors que le peloton revenait à 2 minutes, Fuglsang se relevait, laissant Van Aert et Simmons poursuivre l'aventure à deux. Simmons lâchait prise à 31 km de la ligne. Le maillot jaune se retrouvait alors seul en tête. Van Aert passait en tête au sommet de la côte de Montigny-sur-Chiers (4e catégorie, 1,7 km à 4,4%). Son épopée prenait fin à 10 km de la ligne alors que les équipes BORA-hansgrohe et ED Education-Easy Post avaient assuré la poursuite derrière lui. A 8 km de la ligne, le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), l'un des outsiders, chutait. Sur la côte de Pulventeux (3e catégorie, 800m à 12,3%), le Français Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) attaquait. Le Français entamait seul devant la bosse finale, la côte des Religieuses (1,6 km à 5,8 %), mais les UAE Team Emirates de Tadej Pogacar revenaient sur lui, annonçant les intentions du Slovène. Ce dernier accélérait à 400m de la ligne et ne laissait aucune chance aux autres. Pogacar s'imposait devant l'Australien Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ). Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) se classait quatrième, le Colombien Nairo Quintana (Arkéa Samsic) cinquième, Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) sixième et le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) septième. Cette 41e victoire en carrière, la septième sur les routes du Tour, permet à Pogacar de s'emparer du maillot jaune avec 4 secondes d'avance sur l'Américain Neilson Powless (ED Education-EasyPost). Vingegaard est troisième à 31 secondes. Le maillot à pois reste la propriété de Cort Nielsen, le vert sera de nouveau porté demain par Van Aert, autoritaire leader de ce classement par points. Le coureur belge a aussi décroché le classement de la combativité ce jeudi. Enfin, le maillot blanc du meilleur jeune reste forcément sur les épaules de Pogacar, même s'il sera porté par Pidcock lors de la journée de demain.Ce vendredi justement, place à la première arrivée en côte avec la Super Planche des Belles Filles (7 km à 8,7%) après 176,3 km de course et un départ à Tomblaine.