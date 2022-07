L'un des échappés du jour, Lennard Kamna, a été crucifié dans les derniers cent mètres par Jonas Vingegaard qui pensait pouvoir prendre le meilleur sur Tadej Pogacar. Mais le Slovène l'a sauté in extremis pour remporter sa deuxième étape d'affilée sur ce Tour de France.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la 7e étape du Tour de France, disputée vendredi sur 176,5 km entre Tomblaine et la Super Planche des Belles Filles, où a été jugée la première arrivée au sommet de ce Tour 2022. Le maillot jaune s'est adjugé une deuxième étape d'affilée, lui qui s'était imposé jeudi à Longwy.

Pogacar s'est imposé devant les deux leaders de Jumbo-Visma, le Danois Jonas Vingegaard, battu sur la ligne par Pogacar, et le Slovène Primoz Roglic, 3e à 12 secondes.

Dernier rescapé de l'échappée du jour, l'Allemand Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), qui n'a été repris que dans les derniers mètres, a pris la 4e place à 14 secondes, tandis que le Britannique Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) complète le top 5.

Tadej Pogacar, qui avait jeté les bases de son premier succès au Tour en remportant le chrono de la Planche des Belles Filles en 2020, a enlevé vendredi sa 8e victoire d'étape sur la Grande Boucle. Au général, le Slovène, vainqueur des deux dernières éditions du Tour, compte 35 secondes d'avance sur Vingegaard et 2:45 sur Roglic.

Samedi, la 8e étape mènera Dole à Lausanne, en Suisse, où la ligne d'arrivée se situera au sommet de la Côte du Stade olympique (4,8 km à 4,6 %). Avant cela, une côte de 3e catégorie et deux côtes de 4e catégorie attendent les coureurs.

Tadej Pogacar avait forcément très soif après l'arrivée. © iStock

