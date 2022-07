Seules la covid (ou autre maladie) ou une blessure peuvent mettre en péril le Belge sur les dernières étapes. Van Aert devrait donc succédér à Tom Boonen, le dernier de nos compatriotes à avoir ramener la tunique verte jusqu'à Paris. C'était en 2007.

À condition de franchir la ligne d'arrivée sur les Champs-Elysées dimanche à Paris, Wout van Aert est assuré de remporter le maillot vert du classement par points du Tour de France à l'issue de la 17e étape mercredi.

Lors du seul sprint intermédiaire de la journée, Van Aert a pris la deuxième place derrière Jasper Philipsen, son dauphin au classement du maillot vert. Le coureur de Jumbo-Visma comptait alors 220 points d'avance avec 220 points encore à distribuer mais pouvait encore perdre son maillot vert en cas d'égalité.

💚 Still no break at the intermediate sprint. 🇧🇪 @JasperPhilipsen scores 20 points and 🇧🇪 @WoutvanAert 17.



💚 Toujours pas d'échappée au sprint intermédiaire. 🇧🇪 @JasperPhilipsen passe en tête devant 🇧🇪 @WoutvanAert.#TDF2022 pic.twitter.com/xe9FLm62WE — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2022

💚 Provided he arrives in Paris, @WoutvanAert is mathematically assured of the green jersey!



💚 S'il arrive jusqu'à Paris, @WoutvanAert est mathématiquement assuré d'avoir le Maillot Vert !#TDF2022 pic.twitter.com/kzbEKr7eRL — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2022

Van Aert et Philipsen n'étant pas arrivés dans les 15 premiers de la 17e étape, Van Aert est désormais assuré de remporter le maillot vert, à condition d'arriver à Paris. Van Aert totalise 416 points et compte 214 points d'avance sur Tadej Pogacar, vainqueur de la 17e étape et qui a pris 20 points supplémentaires. Philipsen est 3e avec 196 points.

Le natif d'Herentals offrirait ainsi un 20e maillot vert à la Belgique et serait le 15e coureur belge différent à remporter telle distinction. Le dernier Belge qui a remporté le maillot vert sur la Grande Boucle est Tom Boonen en 2007.

