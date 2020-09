Tadej Pogacar s'est emparé du maillot jaune à la veille de l'arrivée du Tour de France, en écrasant samedi le chrono qui s'achevait au sommet de la Planche des Belles Filles, repoussant à près d'une minute l'ancien leader Primoz Roglic au classement général.

Tadej Pogacar a renversé la situation par rapport à son compatriote Primoz Roglic et s'est emparé du maillot jaune à l'issue du contre-la-montre à La Planche des Belles Filles, samedi, à la veille de l'arrivée finale à Paris. Le Slovène d'UAE Team Emirates s'est adjugé ce chrono de 36,2 km parti de Lure.

Pogacar a devancé Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) de 1:21 et Richie Porte (Trek-Segafredo) de 1:21. Wout van Aert (Jumbo-Visma) a pris la quatrième place à 1:31.

Pogacar possédait 57 de retard sur Primoz Roglic au départ du chrono. Il a repris 1:56 à son compatriote, cinquième samedi.

Le Tour de France 2020 s'achèvera dimanche par une étape de 122 km qui partira de Mantes-la-Jolie pour s'achever sur les Champs-Elysées à Paris. Le président de la Slovénie, Borut Pahor, assistera à l'étape, qui, sauf catastrophe, sacrera Pogacar comme successeur d'Egan Bernal. Il deviendrait alors le plus jeune vainqueur du Tour de France de l'après-guerre.

Le Suisse Marc Hirschi a été désigné samedi coureur le plus combatif du Tour de France 2020 par le jury présidé par le directeur de course Thierry Gouvenou. Le Suisse, vainqueur d'une étape et plusieurs fois à l'avant de la course durant les trois semaines de course, succède au palmarès au Français Julian Alaphilippe. Six coureurs (Hirschi, Rolland, Carapaz, Kämna, Alaphilippe, Powless) étaient en lice pour ce trophée. Dans l'histoire du Tour, la combativité a commencé à être récompensée en 1952. Le premier "super-combatif" a été désigné en 1956, en la personne d'André Darrigade. Eddy Merckx a remporté ce prix à quatre reprises. Paul Wellens, en 1978, est le dernier Belge à avoir été récompensé. Les derniers lauréats: 2020: Marc Hirschi (SUI) 2019: Julian Alaphilippe (FRA) 2018: Dan Martin (IRL) 2017: Warren Barguil (FRA) 2016: Peter Sagan (SVK)

