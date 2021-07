Le Slovaque avait de toute façon quasiment tiré un trait sur ses ambitions pour le maillot vert. Il ne gagnera pas de 13e étape sur le Tour cette année.

Peter Sagan a annoncé jeudi, avant la 12e étape du Tour de France, qu'il abandonne la course. Le Slovaque de Bora-Hansgrohe a été touché au genou lors de la chute survenue à Pontivy.

Peter Sagan quitte pour deuxième fois le Tour avant son terme, puisqu'il avait été mis hors-course en 2017 après un sprint houleux à Vittel.

Le Slovaque a remporté 12 étapes sur le Tour de France et a ramené sept fois le maillot vert à Paris. Cette année, il a chuté avec Caleb Ewan (Lotto-Soudal) dans le sprint de la troisième étape, à Pontivy, remportée par Tim Merlier (Alpecin-Fenix), qui avait également contraint l'Australien à l'abandon. Il n'a ensuite pu faire mieux qu'une cinquième place, à deux reprises, à Fougères lors de la 4e étape et à Châteauroux lors de la 6e étape.

La 12e étape du Tour de France mènera le peloton de Saint-Paul-Trois-Châteaux à Nîmes (159,4 km).

