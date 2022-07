Le Néerlandais était pourtant à l'attaque en tout début d'étape en compagnie de son éternel rival Wout van Aert. Le Flandrien était malade depuis quelques jours.

Oliver Naesen a abandonné mercredi lors de la 11e étape du Tour de France 2002, entre Albertville et le Col du Granon Serre Chevalier.

Le coureur de l'équipe française AG2R-Citroën était malade depuis plusieurs jours et a abandonné à une centaine de kilomètres de l'arrivée.

Oliver Naesen est le premier Belge à abdiquer dans cette 109e édition de la Grande Boucle.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a abandonné durant la 11e étape du Tour de France, mercredi, entre Albertville et le Col du Granon.

En difficulté depuis le début du Tour, Van der Poel occupait la 95e place du général à 1h04:34. Mercredi, le Néerlandais, vainqueur d'étape et porteur du maillot jaune l'an passé, figurait dans un groupe d'échappés en début d'étape avant de lâcher prise sur le premier col du jour, les Lacets de Montvernier. Il a ensuite abandonné durant l'ascension du Télégraphe.

