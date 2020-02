Le Grand Départ du Tour de France 2021 sera donné le 3 juillet de Copenhague. La capitale du Danemark, ville la plus cyclable du monde, accueillera un contre-la-montre individuel de 13 km très rapide. Il lancera la 108e édition de la course cycliste la plus importante du calendrier. Elle s'achèvera à Paris le 25 juillet. Les trois étapes danoises ont été présentées officiellement mardi par ASO l'organisateur de l'épreuve. Le Danemark accueille le départ du Tour de France pour la première fois de son histoire.

Le dimanche 4 juillet, la 2e étape reliera Roskilde à Nyborg (199 km) est tracée pour les spécialistes des classiques. Le lundi 5 juillet, la dernière étape danoise se courra entre Vejle et Sonderborg (182 km) avec un profil favorable aux sprinters.

"Les premiers jours du Tour de France donnent généralement le ton et l'ambiance d'une course dont le destin est ensuite placé entre les mains des coureurs pendant trois semaines" a déclaré Christian Prudhomme, le patron du Tour. "Il est particulièrement stimulant d'imaginer qu'en juillet 2021, c'est au coeur d'une cité de purs amoureux de la bicyclette que nous procéderons aux derniers préparatifs. L'ordonnancement des trois premières étapes nous assure également, au-delà d'une alléchante découverte du Danemark, des scénarios variés où s'exprimeront tour à tour des rouleurs, des experts du vent et des sprinters. Un condensé de cyclisme en terre plane."

Le Tour de France 2020 se déroulera du 27 juin au 19 juillet. Il s'élancera de Nice.

