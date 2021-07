Pas vraiment armés pour ambitionner un classement général, nos compatriotes se sont donnés pour mission d'animer les étapes et d'essayer d'en remporter l'une ou l'autre. Objectif atteint.

Le Tour de France et la Belgique, ce n'est pas toujours une histoire d'amour. Cela fait désormais 45 ans qu'un des nôtres n'a plus levé les bras tout de jaune vêtu sur les Champs Elysées. Et ce n'est pas encore cette année que Lucien Van Impe sera détrôné de son titre. Néanmoins, le contingent belge envoyé sur les routes hexagonales était un peu plus important que les dernières années. Vingt-deux coureurs belges étaient présents au départ cette année, on n'avait plus vu ça depuis 1994. A l'époque, les représentants du plat pays n'avaient pas glané de bouquets mais avaient porté la tunique jaune pendant trois jours grâce à Johan Museeuw. Le vainqueur final Miguel Indurain dominait la course comme jamais, un peu comme le scénario qui s'annonce cette année avec Tadej Pogacar.

VAN AERT TROP COURT POUR LE JAUNECette année, le maillot jaune risque de ne jamais être porté par l'un des nôtres et ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé de le faire pendant cette première semaine de course. Se rendant compte qu'il était trop court pour rivaliser avec Julian Alaphilippe et Mathieu van der Poel tant sur les pentes de Fossé-aux-loups que Mûr-de-Bretagne, le citoyen d'Herentals a tenté de limiter la casse pour garder de l'influx lors du contre-la-montre de la cinquième. Sans succès, puisqu'il a échoué à la quatrième place ne devançant que de deux secondes van der Poel pendant que Pogacar donnait un première uppercut à la concurrence sur ce Tour. Vendredi, entre Vierzon et Le Creusot, WVA repartait au combat suivi comme son ombre par son rival néerlandais. Battu dans la quête de la victoire d'étape, Van Aert tentera bien de distancé van der Poel sur la fin, sans succès. Il lui restait une dernière carte à abattre samedi sur les premiers lacets alpins menant vers le Grand-Bornand. Avec 3'13" d'avance sur Pogacar et un profil accessible, le Belge pouvait rêver de jaune et animait l'étape avant de devoir céder sur le col de Romme. Malgré une belle gestion de l'effort par rapport à certains favoris comme Uran et Carapaz (1'36" perdues), Van Aert concédait 4'56" à Pogacar. Le jaune s'envolait définitivement le champion de Belgique lâchait rapidement l'affaire dès le lendemain afin de se concentrer les deux prochaines semaines sur le gain d'un bouquet d'étape.TEUNS DANS L'ÉLAN BAHRAINSi Wout Van Aert n'a pas atteint ses objectifs, Dylan Teuns a d'ores et déjà réussi son Tour. Pourtant son équipe avait connu un début d'épreuve douloureux avec la perte dès la troisième étape de son leader pour le général Jack Haig. Mais comme au Giro après l'abandon de Mikel Landa, Bahrain a su réagir en groupe. Matej Mohoric s'imposait à Le Creusot et Teunske l'imitait le lendemain. Parti dans la grande échappée du jour, le natif de Diest gérait son ascension pour revenir sur Michael Woods qui s'était rapidement isolé dans le col de Romme. Il parvenait à conserver quelques secondes au sommet sur ce dernier et Izagirre mais surtout sur le boulet de canon Pogacar qui était revenu quasiment dans ses roues au sommet de la Colombière. Si Teuns dédiera son boquet à son grand-père décédé peu avant le Tour, on soulignera l'ironie de le voir gagner le jour de l'annonce de la sélection belge pour les jeux de Tokyo où il ne figurait pas. Une victoire en forme de pied de nez pour Sven Vanthourenhout.UN MERLIER HISTORIQUEMais la Belgique n'aura pas du attendre Dylan Teuns pour déjà lever les bras sur ce Tour. Au terme d'une chaotique troisième étape à Pontivy marqué par les nombreuses chutes dont celles de Geraint Thomas, Primoz Roglic et Caleb Ewan, Tim Merlier coupait la ligne d'arrivée le premier devant son coéquipier et compatriote Jasper Philipsen. Une victoire qui allait inscrire le compagnon de Cameron Vandenbroucke dans la petit histoire du cyclisme belge. Déjà vainqueur d'étape sur le Giro en mai pour sa première participation, il en faisait donc de même sur le Tour. Si d'autres coureurs belges ont bien accompli pareille performance par le passé, aucun ne l'avait réussi la même année, pas même le grand Eddy Merckx. Mais Tim Merlier ne fera pas mieux sur ce Tour 2021 puisqu'il a été contraint de retirer son dossard ce dimanche sur la route vers Tignes. La montagne semble décidément bien indigeste pour lui.VERT JASPERLe fait de trainer dans la même équipe que le petit fils de Raymond Poulidor explique peut-être cela. Trois fois deuxième en une semaine, Jasper Philipsen est le "Poupou" d'Alpecin, équipe qui a récolté deux bouquets grâce à van der Poel et Merlier en plus des journées en jaune du premier cité. Battu par un équipier à Pontivy, l'homme de Mol, a subi à deux reprises la loi du revenant Mark Cavendish. Déjà battu à...quatre reprises par le citoyen de l'île de Man au Tour de Turquie, Philipsen se rappelera aussi qu'il l'a devancé aussi à deux reprises pendant l'épreuve. De quoi le motiver dans la quête d'une étape et pourquoi pas d'un maillot vert. Quatrième du général à 66 points de Cavendish, Philipsen semble mieux digérer la montagne que son aîné anglais mais devra aussi se méfier de Michael Matthews et surtout de Sonny Colbrelli qui a montré à Tignes qu'il pouvait aller chercher des précieux points sur tous les terrains. Mais comme le dit l'adage "vert, j'espère" et Philpsen doit se rappeler qu'en 2007, un autre natif célèbre de Mol avait ramené la liquette à Paris: Tom Boonen. Pour la petite histoire, ce dernier avait aussi été devancé la même année lors d'un sprint par un compatriote de la même équipe. Tout comme Jasper Philipsen avec Merlier cette année.VAN MOER, VAN AVERMAET ET STUYVEN EN ANIMATEURSPour sa première année chez les professionnels, Brent Van Moer n'en finit plus d'épater son monde. Lors de la quatrième étape. Parti dans une échappée en compagnie de Pierre-Luc Périchon, le coureur de Lotto-Soudal comprend bien vite qu'il doit se débarrasser du Français pour avoir une chance de s'imposer. Mais le numéro en solitaire réalisé quelques semaines auparavant lors de la première étape du Dauphiné Libéré où il avait résisté au peloton et pris le maillot jaune est encore bien dans toutes les têtes. Le peloton pousse sur l'accélérateur au bond moment pour rattraper le héros du jour 200 mètres avant l'arrivée. Les encouragements des Diables rouges devant leur téléviseur n'auront pas été suffisants.Sur la route de Châteauroux, c'est Greg Van Avermaet qui sort de sa coquille. Le champion olympique fait preuve de résistance dans une échappée ayant aucune chance d'aboutir. Le seul fait d'armes d'un coureur qu'on attendait plus le lendemain sur la route du Creusot et qui a fini à la peine bon dernier lors de l'étape de Tignes ce dimanche. Pas spécialement rassurant en vue des JO où il remettra son titre en jeu mais dans un rôle de capitaine de route pour Evenepoel et Van Aert.Si Gilbert et Meurisse figuraient dans la grande échappée du vendredi, ils ne joueront finalement pas un grand rôle dans la finale contrairement à Victor Campenaerts, Brent Van Moer et Jasper Stuyven. Le trio accompagnait en effet le futur vainqueur Matej Mohoric dans la dernière grosse ascension du jour. Stuyven sera celui qui résistera le plus longtemps au champion de Slovénie. Il finira deuxième à l'arrivée.Le bilan des équipes belges reçoit en revanche la grande distinction. Avec quatre équipes présentes au départ, les chances de victoires étaient nombreuses. Cinq victoires d'étapes et le maillot jaune pendant une semaine (1 jour Alaphilippe et six van der Poel), difficile de rêver mieux pour les formations belges qui portent encore le maillot vert grâce à Mark Cavendish.Avec deux victoires d'étape sur ce Tour, le bilan provisoire des Belges est plutôt bon en espérant mieux. Depuis le début du XXIe siècle, notre pays n'est parvenu a remporté 3 bouquets d'étape qu'à trois reprises (2001, 2007 et 2019). Pour retrouver trace de quatre victoires, il faut en revanche remonter aux années 1998 et 99, lorsque Tom Steels collectionnait les sprints victorieux.