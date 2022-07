L'Allemand avait figuré à la deuxième place du classement général au terme de la 10e étape du Tour. Il avait aussi failli s'imposer au sommet de la Super Planche des Belles Filles.

L'Allemand Lennard Kämna ne prendra pas le départ de la 16e étape du Tour de France mardi. Elle doit conduire les coureurs de Carcassonne à Foix sur un parcours de 178,5 km à partir de 12h40.

Sa formation BORA-hansgrohe a précisé qu'il était malade atteint par "un rhume persistant qui a débuté il y a quelques jours et qui ne s'est pas amélioré hier (lundi, NDLR) lors de la journée de repos."

On se souvient que Kämna s'est illustré dans ce Tour, une première fois en étant dépassé in extremis par Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard au sommet de la Super Planche des belles filles et en figurant dans l'échappée de la 10e étape entre Morzine et Megève. Arrivé 10e à 22 secondes du Danois Magnus Cort Nielsen, alors que le peloton a concédé près de 9 minutes, il était remonté à la 2e place du classement général à 11 secondes de Tadej Pogacar non sans avoir été maillot jaune virtuel très longtemps en cours d'étape.

L'Allemand était 26e du général à 1h00:28 du maillot jaune le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Les deux coureurs positifs à la covid appartenaient à AG2R

Mikaël Chérel et Aurélien Paret-Peintre ne prendront pas le départ de la 16e étape du Tour de France. Les deux coureurs français ont été positifs au Covid lors du test réalisé par l'organisation. Il ne reste donc que 3 coureurs en course pour AG2R-Citroën.

Walscheid, le sprinteur de la Cofidis, lui aussi rattrapé par le Covid

"Suite à un test positif au Covid-19 réalisé hier soir (lundi, NDLR), Max Walscheid n'a pas pris le départ ce matin de la 16e étape". C'est par ces termes que l'équipe Cofidis a officialisé l'abandon de son coureur allemand dans le Tour de France.

Walscheid pointait à la 141e place du classement à 3h21:53 de Jonas Vingegaard est le 5e coureur non-partant (en plus de Jakob Fuglsang blessé) ce mardi à Carcassonne. Il ne reste plus que 147 coureurs dans le peloton à l'entame de la dernière semaine du Tour

