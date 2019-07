Mike Teunissen est le premier maillot jaune du Tour de France 2019. Le coureur néerlandais de Jumbo-Visma a enlevé la 1e étape, une boucle de 194 km avec départ et arrivée à Bruxelles.

Il s'est imposé au sprint devant le Château Royal de Laeken, devançant le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal). Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) a terminé 8e et premier Belge.

Comme jeudi lors de la présentation des équipes, le soleil et la foule étaient au rendez-vous aux abords de la Place Royale pour le départ du 106e Tour de France. Avant les premiers coups de pédale, ce furent des "Eddy, Eddy!" qui venaient du public à chaque passage d'Eddy Merckx. Le peloton s'est élancé àmidi de la rue Montagne de la Cour, est passé par la Grand Place avant le départ réel donné Boulevard Mettewie à Molenbeek sur le coup de 12h26.

La course s'animait très tôt. Quatre coureurs, les Belges Greg Van Avermaet (CCC) et Xandro Meurisse (Wanty-Gobert), le Danois Mads Würtz (Katusha Alpecin) et l'Erythréen Natnael Berhane (Cofidis) sortaient du peloton après 3 km, pour prendre une avance qui montait vite à 3 minutes.

Le quatuor de tête fut le premier à aborder la première côte du jour, le Mur de Grammont (3e catégorie, 1,2 km à 7,8% de moyenne), haut-lieu des classiques flandriennes, après 43,5 km de course. Van Avermaet passait en tête au sommet du 'Muur', prenant les deux premiers points au Grand Prix de la Montagne.

Quelques bornes plus loin, Meurisse franchissait le premier le sommet du Bosberg (4e catégorie, 1 km à 6,7 % de moyenne), seconde côte du jour et autre lieu mythique du printemps cycliste, devant Van Avermaet. Assuré de prendre le maillot à pois à l'arrivée, le champion olympique coupait alors son effort, laissant ses trois compagnons d'échappée poursuivre sans lui. Le peloton était alors à 2:20. L'avance des fuyards allait alors diminuer, jusqu'au regroupement général, après 124 km de course.

Un kilomètre plus loin, le Slovaque Peter Sagan (BORA-Hansgrohe) s'adjugeait le premier sprint intermédiaire du Tour 2019, auxd Bons Villiers, devant l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) et Greg Van Avermaet. Le triple champion du monde, en quête d'un 7e maillot vert (un record), prenait les 20 premières unités du classement par points. Le Français Stéphane Rossetto (Cofidis) attaquait ensuite à 58 km de l'arrivée. Il prit 1:30 d'avance, mais ne put résister au retour du peloton.

Derrière, Jakob Fuglsang (Astana), un des favoris du Tour, chutait à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Le Danois continuait, accompagné de ses coéquipiers, mais était touché sur le côté droit et au visage. Nouvelle chute peu avant la flamme rouge. Cette fois, c'est le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), un des candidats à la victoire à Laeken, qui valsait par terre.

Ce fut un autre Néerlandais de Jumbo-Visma, Mike Teunissen, qui s'adjugeait le sprint final, s'imposant de justesse devant Peter Sagan. L'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) prenait la 3e place. Poisson-pilote attitré de Groenewegen, Teunissen, vainqueur de Paris-Roubaix espoirs en 2014, a décroché à 26 ans la 6e victoire de sa carrière, et la plus prestigieuse. Il est le premier Néerlandais porteur du maillot jaune depuis Erik Breukink en 1989, et le 18e coureur néerlandais vêtu de jaune. Le Tour restera à Bruxelles dimanche pour la 2e étape, un contre-la-montre de 27,6 km dans les rues de la capitale.