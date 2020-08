Le Tour de France 2021 ne s'élancera pas de Copenhague comme prévu. La capitale danoise accueillera le Grand Départ en 2022. Le bourgmestre Frank Jensen l'a annoncé lundi dans une interview à la chaîne danoise TV2.

La semaine dernière, le Tour de France avait annoncé qu'il commencera une semaine plus tôt que prévu. La Grande Boucle se disputera du 26 juin au 18 juillet afin de ne pas se chevaucher avec les Jeux Olympiques (23/07-08/08). A Toyko, les cyclistes entreront en action les 24, 25 et 28 juillet.

Le départ avancé du Tour posait un problème au Danemark car la capitale Copenhague accueillera l'été prochain l'Euro de football, déplacé d'un an. Quatre rencontres doivent se jouer à Copenhague, dont la dernière est programmée le 28 juin.

"Nous étions tous impatients de recevoir le Tour. Nous devons malheureusement attendre un peu plus longtemps", a déclaré Frank Jensen. "Heureusement, nous avons réussi à nous en sortir pour avoir un départ danois du Tour en 2022. Ainsi, le Grand Départ ne sera pas coincé entre l'Euro et les Jeux Olympiques".

Il y a quelques jours, le quotidien régional Le Télégramme annonçait que la Bretagne tenait la corde pour accueillir le Grand Départ en 2021.

