Quick-Step Alpha Vynil n'a pas repris les deux hommes. Le champion du monde était seulement revenu ce dimanche aux championnats de France alors qu'il n'avait plus couru depuis sa lourde chute à Liège-Bastogne-Liège. Cavendish, malgré son titre de champion de Grande-Bretagne et son statut de tenant du titre du maillot vert, ne sera pas non plus au départ à Copenhague. Deux Belges seront dans la sélection.

Double champion du monde et porteur du maillot jaune lors des trois dernières éditions du Tour de France, Julian Alaphilippe ne sera pas au départ de la 109e Grande Boucle, vendredi à Copenhague. La formation belge Quick-Step Alpha Vinyl a mis fin au suspense en dévoilant sa sélection lundi. Mark Cavendish et Florian Sénéchal, récents champions de Grande-Bretagne et de France, ne font pas non plus partie de la sélection, au contraire des Belges Tim Declercq et Yves Lampaert.

We give you our strong and motivated eight-man team for #TDF2022 (1-23 July), which for the first time in history will start from Denmark: https://t.co/Pa7C4a94q0



Photo: @BeelWout pic.twitter.com/FNiBdA2pN3 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) June 27, 2022

La présence d'Alaphilippe était la principale question entourant la sélection du Wolfpack pour le Tour. "Loulou" a repris la compétition ce dimanche lors de la course en ligne des Championnats de France, deux mois après sa chute au bilan sévère (hémopneumothorax et multiples fractures des côtes et d'une omoplate) dans Liège-Bastogne-Liège.

Sa direction a visiblement estimé qu'il n'était pas prêt à entamer une course de trois semaines aussi exigeante que le Tour. Le Français de 30 ans a déjà remporté six étapes sur le Tour, au moins une lors de chaque édition depuis 2018, et a notamment porté le maillot jaune pendant 14 jours en 2019.

