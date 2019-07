Dylan Teuns (Barhein Merida) a remporté la 6e étape du Tour de France (WorldTour) à La Planche des Belles Filles au terme d'un parcours de 160,5 km au départ de Mulhouse, jeudi. Teuns, dont c'est le premier Tour, a signé la première victoire d'étape belge sur la Grande Boucle depuis 2016. Le maillot jaune change d'épaule et passe sur celles de l'Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo).

A l'issue d'une échappée de 156 kilomètres (au départ avec un groupe de 14 coureurs), Dylan Teuns a devancé Giulio Ciccone de 11 secondes au sommet de la Planche des Belles Filles où le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), arrivé 6e à 1:46, a perdu son maillot jaune de leader au classement général. Maillot jaune qu'endosse Ciccone, meilleur grimpeur du Giro cette année. Xandro Meurisse a terminé 3e à 1:05 de Teuns.

Dès le 4e kilomètre, un groupe de 14 coureurs s'est formé avec cinq Belges, Tim Wellens (Lotto Soudal), maillot à pois, Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Dylan Teuns (Bahrein Merida), Xandro Meurisse (Wanty-Gobert) et Serge Pauwels (CCC), les Français Benoit Cosnefroy (AG2R-La Mondiale), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Fabien Grellier (Direct Energie) et Natnael Berhane (Cofidis), les Italiens Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) et Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert) ainsi que les Allemands André Greipel (Arkea Samsic), Nils Politt (Katusha) et Nikias Arndt (Sunweb).

Cette échappée comptera plus de 8 minutes d'avance à mi-course. Ciccone est allé chercher toute la journée le maillot jaune, lui qui navigait à 1:43 d'Alaphilippe au général au départ de l'étape. Tim Wellens en a profité pour grappiller des points pour son maillot à pois de leader au classement de la montagne et son coéquipier chez Lotto Soudal, Thomas De Gendt a profité de son passage en tête au sommet du Col des Croix à 30km de l'arrivée pour partir seul dans la descente.

Le Col des Chevrères a fait des dégâts. Tim Wellens, Xandro Meurisse, Dylan Teuns et Giulio Ciccone passaient en tête avec 4 minutes d'avance sur le peloton.

La dernière ascension de 7 kilomètres (8,7%) à la Planche des Belles Filles n'a pas permis un regroupement et aura vu un changement de maillot jaune. Ciccone possède désormais 6 secondes d'avance sur Alaphilippe.

Dylan Teuns est 3e au général à 32 secondes. Vendredi, la plus longue étape de cette 106e édition de la Grande Boucle attend les coureurs avec un tronçon de 230 km entre Belfort et Chalon-Sur-Saone sur un parcours plat propice aux sprinters.