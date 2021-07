L'Autrichien Patrick Konrad (Bora) a enlevé en solitaire la 16e étape du Tour de France, mardi, à Saint-Gaudens, à la veille de l'arrivée au sommet du Portet dans les Pyrénées.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) était pointé à près d'un quart d'heure, avec le peloton, à l'approche de l'arrivée.

Cinq jours après la victoire de l'Allemand Nils Politt, Konrad a apporté un deuxième succès à l'équipe Bora, privée depuis la semaine passée de son chef de file Peter Sagan, le premier pour un coureur autrichien depuis 2005.

Pour la victoire, Konrad a devancé d'une quarantaine de secondes un petit groupe réglé par le champion d'Italie Sonny Colbrelli devant l'Australien Michael Matthews et les Français Pierre-Luc Périchon et Franck Bonnamour.

L'étape (169 km) lancée à toute vitesse par le Danois Kasper Asgreen, seul en tête pendant la première heure, a pris tournure vers la mi-course. Après 79 kilomètres, un trio (Bakelants, Doubey, Juul-Jensen) a pris les devants, chassé par un groupe d'une dizaine de coureurs comprenant notamment routiers-sprinteurs (Matthews, Colbrelli, Aranburu) et grimpeurs (Gaudu, Konrad, Bonnamour).

Konrad a réussi à faire ensuite la jonction dans le col de la Core, la seule ascension du jour classée en première catégorie. Il s'est détaché dans l'ascension suivante, le col du Portet-d'Aspet, à 36 kilomètres de l'arrivée.

Dans cette montée, David Gaudu a distancé ses compagnons à l'exception de Colbrelli, sprinteur transformé en grimpeur, qui s'est accroché à sa roue sur ce col de deuxième catégorie (5,4 km à 7,1 %). Mais sans pouvoir revenir sur Konrad lancé à l'avant dans un contre-la-montre.

Konrad, 29 ans, s'est imposé pour la première fois hors des frontières de son pays. Champion d'Autriche à deux reprises (2019 et 2021), il a obtenu des places d'honneur dans le Giro, qu'il a terminé deux fois dans les dix premiers (7e en 2018, 8e en 2020).

