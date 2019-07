Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a remporté la troisième étape du Tour de France, lundi, entre Binche et Epernay (215 km). Le Français s'est imposé en solitaire et endosse le maillot jaune au détriment du Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma).

L'Australien Michael Matthews (Sunweb) a pris la deuxième place à 26 secondes, devant Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Greg Van Avermaet (CCC) et le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Alaphilippe a attaqué sur la Côte de Mutigny, à 15 km de l'arrivée. Il est revenu sur Tim Wellens (Lotto Soudal), dernier rescapé de l'échappée du jour. Dans le peloton, Teunissen a été lâché durant cette ascension. Wellens est passé en tête au sommet des quatre côtes répertoriées du jour et s'empare du maillot à pois. Mardi, la quatrième étape sera courue entre Reims et Nancy (213,5 km). Deux difficultés sont répertoriées: la Côte de Rosières (1 km à 7 %) et la Côte de Maron (3,2 km à 5%), dont le sommet est situé à 15 km de l'arrivée.