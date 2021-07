L'équipe cycliste "tient à témoigner son soutien aux nombreuses personnes sinistrées par ces intempéries, en particulier en Wallonie et en province de Liège, berceau de nombreux partenaires de notre équipe et de grandes épreuves cyclistes". Sur le plan purement sportif, le peloton de la 19e étape du Tour s'élancera sans Michael Woods et Miguel Angel Lopez.

Les coureurs d'Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux porteront un brassard noir lors de la 19e étape du Tour de France entre Mourenx et Libourne vendredi, a communiqué l'équipe belge du WorldTour.

En hommage aux victimes des inondations qui ont touché le nord de l'Europe, dont la Belgique et l'Allemagne, a expliqué Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux qui "tient à témoigner son soutien aux nombreuses personnes sinistrées par ces intempéries, en particulier en Wallonie et en province de Liège, berceau de nombreux partenaires de notre équipe et de grandes épreuves cyclistes" "D'ici, sur les routes du Tour de France, nous nous sentons évidemment très concernés par les événements tragiques qui se sont déroulés en Belgique lors des derniers jours" a déclaré Jean-François Bourlart, le patron d'Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. "Nous pensons évidemment à toutes les victimes et présentons nos condoléances aux proches des personnes décédées. Nous tenons également à témoigner notre soutien à tous ceux qui, dans les prochains jours, devront se relever de ce terrible sinistre, notamment en Wallonie et en province de Liège qui sont les terres de notre équipe, de nos partenaires et du cyclisme".

WOODS ET LOPEZ RENONCENT

Sur le plan purement sportif, deux coureurs ont annoncé quitter le Tour de France vendredi. Le Canadien Michael Woods (Israël-Start Up Nation), 34 ans, et le Colombien Miguel Angel Lopez (Movistar), 27 ans, ne prendront en effet pas le départ de la 19e étape vendredi à Mourenx au lendemain de la dernière étape de montagne, dans les Pyrénées arrivées à Luz-Ardiden.

Michael Woods, 27e du général, se remet de plusieurs chutes, dont une jeudi, et veut se concentrer sur les Jeux Olympiques, a communiqué son équipe. Il était en lutte pour le maillot à pois de meilleur grimpeur que porte désormais Tadej Pogacar. "Maintenant que la montagne est derrière et que Miguel Angel a bien aidé ses coéquipiers, il va prendre un peu de repos pour les prochaines courses", a expliqué de son côté Movistar.

Lopez, 35e au général de la Grande Boucle, est réserviste dans la sélection colombienne pour Tokyo. Son objectif est de disputer aussi le Tour d'Espagne qui démarre le 14 août. La course en ligne est prévue le 24 juillet dans la capitale japonaise et l'épreuve contre-la-montre le 28.

