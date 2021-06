Le quadruple vainqueur qui porte désormais les couleurs de la formation Israël Cycling a longtemps vu sa participation à la Grande Boucle entourée de points d'interrogation. Si le Britannique sera au départ le 26 juin, ce sera dans un rôle d'équipier.

Chris Froome (36 ans), quadruple vainqueur du Tour de France, sera au départ de la Grande boucle le 26 juin prochain, a annoncé mardi son équipe Israel Start-Up Nation. De retour après deux années d'absence sur les routes du Tour, Chris Froome sera au service de ses coéquipiers et n'entend pas endosser le rôle de leader.

Chris Froome avait lourdement chuté en 2019 lors de la reconnaissance d'une étape du Critérium du Dauphiné, au point de voir la suite de sa carrière menacée. Le coureur roulera en tant que "capitaine de route", a annoncé Israel Start-Up Nation. "En tant que quadruple vainqueur du Tour, on ne peut pas sous-estimer la valeur de son expérience. Elle sera très utile pour son équipe durant la course", estime son directeur sportif, le Belge Rik Verbrugghe.

Le Kenyan Blanc veut aider Michael Woods

"Sur le plan des performances, je pense que nous verrons une nouvelle amélioration au Tour de France par rapport au dernier Dauphiné, après notre récent camp d'entraînement dans les Alpes. Nous espérons voir Chris progresser au fur et à mesure de la course". "Après deux ans d'absence, j'ai hâte de retourner sur le Tour", souligne Chris Froome. "Cela a été un voyage ardu depuis mon accident au Critérium du Dauphiné en 2019, mais cela a été l'une de mes plus grandes motivations", explique le coureur britannique, qui n'a pas été avare d'efforts pour revenir au premier plan. Si Chris Froome "n'a pas cette année l'ambition d'être un leader", le quadruple vainqueur du Tour entend faire bénéficier son équipe de son expérience. "Avec Michael Woods, nous avons un sérieux prétendant. J'ai hâte de tout donner pour lui et pour l'équipe."

