Marlen Reusser (SD Worx) a remporté la quatrième étape du Tour de France Femmes (WorldTour) au bout des 124,8 km de course entre Troyes et Bar-Sur-Aube mercredi. La Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma) reste en jaune. Reusser, 30 ans, a devancé la Française Evita Muzic (FDJ-Suez-Futuruscope) et la Bélarusse Alena Amialiusik (Canyon-SRAM). La Suissesse, championne d'Europe du contre-la-montre, a décroché la 13e victoire de sa carrière, la première cette saison. Au classement général, Marianne Vos conserve son maillot jaune de leader avec 16 secondes d'avance sur l'Italienne Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) et sur la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM). Jeudi, la cinquième étape reliera Bar-le-Duc à Saint-Dié-des-Vosges sur un parcours de 175,6 km.