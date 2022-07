La Néerlandaise, qui s'était adjugée la première étape de ce Tour de France femmes a récidivé à Saint-Dié-des-Vosges. Sa compatriote Marianne Vos conserve son maillot jaune après une étape marquée par une grosse chute collective qui a notamment impliqué notre compatriote Lotte Kopecky.

La Néerlandaise Lorena Wiebes (DSM) a remporté la cinquième étape du Tour de France Femmes (WorldTour) après 175,6 km de course entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges jeudi. Sa compatriote Marianne Vos (Jumbo-Visma), troisième de l'étape, conserve son maillot jaune.

Après un début de course animé, une échappée de quatre coureuses est parvenue à se former avec la Française Victoire Berteau (Cofidis), l'Australienne Anya Louw (AG Insurance-NXTG), l'Américaine Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB) et la Chypriote Antri Christoforou (Human Powered Health). Le groupe de tête a compté près de quatre minutes d'avance sur le peloton avant de voir son avance fondre comme neige au soleil.

💥 Big crash in the peloton. Many riders are involved.



💥 Grosse chute dans le peloton. De nombreuses coureuses sont impliquées.#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/P4bJuxAmIb — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 28, 2022

Le quatuor a profité d'une chute dans le peloton à 45 km de l'arrivée pour reprendre un peu d'avance. Impliquée dans la chute, Lotte Kopecky (SD Worx) a rapidement réintégré le peloton tout comme Julie De Wilde (Plantur-Pura), porteuse du maillot blanc.

👀 The crash in the peloton.



👀 La chute dans le peloton.#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/XVVmk6oJWf — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 28, 2022

Dans la Côte du Haut du Bois, dernière difficulté de la journée, Berteau et Christoforou ont anticipé le retour du peloton et ont lâché leurs partenaires d'échappée. Après une période de flottement, les équipes de sprinteuses se sont remises en route et la jonction s'est effectuée sous la banderole des 3 derniers kilomètres.

Dans le final, les trains de sprinteuses ont pris les commandes du peloton. En tête du peloton, l'Italienne Elisa Longo Borgini (Trek-Segafredo), 4e du général, s'est trompée de route dans les 500 derniers mètres et n'a pas pu disputer le sprint dominé par Lorena Wiebes devant la championne du monde italienne Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) et Marianne Vos. Lotte Kopecky termine 11e et meilleure Belge.

À 23 ans, Wiebes s'offre le 53e bouquet de sa carrière, le 17e cette saison. Il s'agit de sa deuxième victoire sur le Tour de France Femmes après celle de la première étape aux Champs-Élysées.

Au classement général, Marianne Vos conserve le maillot jaune de leader et profite de ses quatre secondes de bonification pour désormais compter 20 secondes d'avance sur l'Italienne Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM).

Vendredi, la sixième étape mènera le peloton de Saint-Dié-des-Vosges à Rosheim sur un parcours accidenté de 128,6 km. Cette première édition du Tour de France Femmes s'achève dimanche à La Super Planche des Belles Filles.

