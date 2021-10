La course longue de 8 étapes se déroulera du 24 juillet au 31 juillet. La dernière étape ne risque pas d'être une longue procession comme dans l'épreuve masculin.

En préambule de la découverte du tracé masculin, Amaury Sport Organisation (ASO), société qui gère la Grande Boucle, a dévoilé jeudi le parcours du tout premier Tour de France féminin.

Le grand départ est prévu devant la Tour Eiffel, à Paris le 24 juillet, jour de l'épilogue de la course messieurs. La première lauréate sera connue le 31 juillet au terme de la 8e étape, qui se ponctuera au sommet de la Super Planche des Belles Filles, dans les Vosges. Marion Rousse, ancien championne de France et nommée directrice de l'épreuve, a préfacé le parcours, long de plus de 1.000 kilomètres et qui passera aussi par le Ballon d'Alsace, premier col escaladé par le Tour en 1905. Si le point culminant de l'épreuve est fixé au Grand Ballon (1336 m d'altitude), dans la 7e et avant-dernière étape menant à la station alsacienne du Markstein, la plus longue étape atteindra les 175 kilomètres entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges (5e étape). Curiosité de cette première édition, la 4e étape empruntera les "chemins blancs", version française des Strade Bianche toscanes, c'est-à-dire des sentiers crayeux à travers les vignobles des coteaux champenois sur près de 13 kilomètres à l'approche de Bar-sur-Aube.

Vingt-deux équipes de six coureuses seront engagées et la course bénéficiera d'une retransmission en direct de 2h30 par jour sur la chaîne de télévision France Télévisions. La nouvelle épreuve sera dotée de 250.000 euros de prix, dont 50.000 pour la lauréate, soit un montant supérieur aux courses d'une semaine pour les hommes. Le montant total des prix de Paris-Nice atteint par exemple 144.300 euros, dont 16.000 au vainqueur.

Les huit étapes du Tour de France Femmes avec Zwift :

Dimanche 24 juillet, étape 1 : Paris Tour Eiffel > Paris Champs-Élysées, 82 km

Lundi 25 juillet, étape 2 : Meaux > Provins, 135 km

Mardi 26 juillet, étape 3 : Reims > Épernay, 133 km

Mercredi 27 juillet, étape 4 : Troyes > Bar-sur-Aube, 126 km

Jeudi 28 juillet, étape 5 : Bar-le-Duc > Saint-Dié-des-Vosges, 175 km

Vendredi 29 juillet, étape 6 : Saint-Dié-des-Vosges > Rosheim, 128 km

Samedi 30 juillet, étape 7 : Sélestat > Le Markstein, 127 km

Dimanche 31 juillet, étape 8 : Lure > La Super Planche des Belles Filles, 123 km

