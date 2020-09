Vainqueur du Tour de France en 2019, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) n'atteindra pas Paris cette année. Le Colombien a abandonné avant le départ de la 17e étape mercredi entre Grenoble et Méribel Col de la Loze, a annoncé Ineos.

"Je ne voulais pas terminer mon Tour de France de cette manière mais c'était la meilleure décision à prendre dans la situation actuelle. J'ai beaucoup de respect pour cette course et j'ai hâte de revenir dans les prochaines années", a déclaré Bernal dans le communiqué d'Ineos. Bernal, 23 ans, était arrivé sur les routes du Tour de France en souffrant de problèmes au dos qui l'avaient contraint à abandonner au Critérium du Dauphiné. Un dos qui faisait encore souffrir le tenant du titre ces derniers jours.

Le Colombien avait perdu près de 8 minutes sur ses concurrents dimanche dans le Grand Colombier et 10 minutes mardi lors de la 16e étape. Bernal va désormais "se concentrer sur sa revalidation après le Tour et revoir ses objectifs", a précisé Ineos Grenadiers

"Je ne voulais pas terminer mon Tour de France de cette manière mais c'était la meilleure décision à prendre dans la situation actuelle. J'ai beaucoup de respect pour cette course et j'ai hâte de revenir dans les prochaines années", a déclaré Bernal dans le communiqué d'Ineos. Bernal, 23 ans, était arrivé sur les routes du Tour de France en souffrant de problèmes au dos qui l'avaient contraint à abandonner au Critérium du Dauphiné. Un dos qui faisait encore souffrir le tenant du titre ces derniers jours. Le Colombien avait perdu près de 8 minutes sur ses concurrents dimanche dans le Grand Colombier et 10 minutes mardi lors de la 16e étape. Bernal va désormais "se concentrer sur sa revalidation après le Tour et revoir ses objectifs", a précisé Ineos Grenadiers