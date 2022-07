Après sa victoire sur Paris-Nice, le sprinteur français a devancé tout le monde à Cahors en anticipant le sprint final. La France ne vivra pas de troisième édition de son Tour national sans bouquet d'étape. Et l'Hexagone peut remercier encore un certain... Wout van Aert qui a dit que ce serait pour Laporte aujourd'hui.

Le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté la 19e étape du Tour de France, qui a relié Castelnau-Magnoac à Cahors sur la distance de 188,3 km vendredi. Il a ainsi signé la première victoire d'étape française sur ce Tour 2022.

Le Varois s'est imposé devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick) et l'Italien Alberto Dainese (DSM). Le Français Florian Sénéchal (QuickStep Alpha Vinyl) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) complètent le top 5 d'une étape au cours de laquelle le maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) n'a pas été menacé.

Samedi, c'est un contre-la-montre de 40,7 kilomètres entre Lacapelle-Marival et Rocamadour qui attend les coureurs pour la 20e et avant-dernière étape. Le 109e Tour de France se terminera dimanche par la traditionnelle étape des Champs-Elysées, où Wout van Aert s'était imposé l'an dernier.

Lire aussi: Ne faisons pas de Wout van Aert un vainqueur potentiel du Tour de France

Le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté la 19e étape du Tour de France, qui a relié Castelnau-Magnoac à Cahors sur la distance de 188,3 km vendredi. Il a ainsi signé la première victoire d'étape française sur ce Tour 2022. Le Varois s'est imposé devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick) et l'Italien Alberto Dainese (DSM). Le Français Florian Sénéchal (QuickStep Alpha Vinyl) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) complètent le top 5 d'une étape au cours de laquelle le maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) n'a pas été menacé. Samedi, c'est un contre-la-montre de 40,7 kilomètres entre Lacapelle-Marival et Rocamadour qui attend les coureurs pour la 20e et avant-dernière étape. Le 109e Tour de France se terminera dimanche par la traditionnelle étape des Champs-Elysées, où Wout van Aert s'était imposé l'an dernier.