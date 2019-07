Nombreux sont ceux qui pensent qu'après le forfait de Chris Froome, le Tour de France va se transformer en casino. La liste des coureurs qui rêvent du maillot jaune est plus longue que jamais. Mais il y a aussi des chances que la petite boule de la roulette du Tour tombe sur les cases Geraint Thomas ou Egan Bernal.

Fini le sentiment d'invincibilité ! Disparue la mystique du leader ! La fameuse chute de Chris Froome au Dauphiné a engendré les conclusions les plus tranchées : l'équipe INEOS n'est plus du tout sûre de toucher le jackpot. Ils sont plus nombreux que jamais à rêver du maillot jaune. D'autant que Tom Dumoulin, deuxième l'an dernier, a déclaré forfait également.

...