Tour de France: à part le dernier vainqueur Thomas, en petite forme, le podium de 2018 est absent

De Bruxelles, samedi, aux Champs-Elysées, le 28 juillet, il ne va pas manquer de coureurs ambitieux dans le 106e Tour de France cycliste, pour tenter d'empêcher Geraint Thomas de rééditer son succès de l'an dernier. Mais Tom Demoulin et Chris Froome, qui l'encadraient sur le podium en 2018, et Primoz Roglic, quatrième, sont cette fois absents. Alors de qui va devoir le plus se méfier le Gallois ? A priori de beaucoup de monde, en attendant que la course fasse son oeuvre, et réduise le nombre de prétendants au maillot jaune au fil des étapes...

Geraint Thomas. © belga