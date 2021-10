Binche, connu pour son carnaval mais aussi fief du siège de Wanty, partenaire historique de la formation de Jean-François Bourlart Intermarché - Wanty Gobert, avait déjà accueilli le départ de la 3e étape du Tour 2019.

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Binche sera la ville départ, le jeudi 7 juillet 2022, de la 6e étape du prochain Tour de France. Amaury Sport Organisation (ASO), société qui gère la Grande Boucle, l'a annoncé jeudi au palais des congères de Paris lors de la présentation de la 109e édition du principal rendez-vous cycliste de la saison.

La direction du Tour avait déjà levé le voile sur les trois premières étapes du Tour ainsi que sur son épilogue, prévu comme de coutume sur les Champs-Élysées le 24 juillet. La Grande Boucle s'élancera le vendredi 1er juillet à Copenhague pour le départ le plus septentrional de son histoire.

C'est la 24e fois que le Tour s'élance de l'étranger, la première fois du Danemark. Après un chrono individuel de 13 kilomètres dans les rues de la capitale, véritable paradis des cyclistes, le programme danois sera encore riche de deux étapes, dont une qui verra le peloton enjamber le Grand Belt dans un final exposé au vent qui s'annonce exceptionnel. Après une première journée de repos dès le lundi 4 juillet, pour permettre le transfert de la caravane en France, le programme de la suite du Tour sera riche, entre autres, de passages sur les pavés qui ont fait la renommée de Paris-Roubaix et sur les pentes de l'Alpe d'Huez, absente depuis 2018.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) est double tenant du titre.

Le parcours, long de 3.328 kilomètres, du Tour de France 2022 (1er au 24 juillet), dévoilé jeudi au palais des congrès de Paris :

1er juillet: 1re étape Copenhague - Copenhague, 13 km (contre-la-montre individuel)

2 juillet: 2e étape Roskilde (Danemark) - Nyborg (Danemark), 199 km

3 juillet: 3e étape Vejle (Danemark) - Sönderborg (Danemark), 182 km

4 juillet: transfert

5 juillet: 4e étape Dunkerque - Calais, 172 km

6 juillet: 5e étape Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut, 155 km

7 juillet: 6e étape Binche (Belgique) - Longwy, 220 km

8 juillet: 7e étape Tomblaine - La super Planche des Belles Filles, 176 km

9 juillet: 8e étape Dole - Lausanne (Suisse), 184 km

10 juillet: 9e étape Aigle (Suisse) - Châtel, 183 km

11 juillet: repos à Morzine

12 juillet: 10e étape Morzine - Megève, 148 km

13 juillet: 11e étape Albertville - col du Granon, 149 km

14 juillet: 12e étape Briançon - Alpe d'Huez, 166 km

15 juillet: 13e étape Bourg d'Oisans - Saint-Etienne, 193 km

16 juillet: 14e étape Saint-Etienne - Mende, 195 km

17 juillet: 15e étape Rodez - Carcassonne, 200 km

18 juillet: repos à Carcassonne

19 juillet: 16e étape Carcassonne - Foix, 179 km

20 juillet: 17e étape Saint-Gaudens - Peyragudes, 130 km

21 juillet: 18e étape Lourdes - Hautacam, 143 km

22 juillet: 19e étape Castelnau-Magnoac - Cahors, 189 km

23 juillet: 20e étape Lacapelle-Marival - Rocamadour, 40 km (contre-la-montre individuel)

24 juillet: 21e étape Paris La Défense Arena - Paris Champs-Elysées, 112 km.

LE PARCOURS: TAILLE POUR LES ATTAQUANTS

Il ne fera pas bon être un pur sprinteur sur les routes du prochain Tour de France (1er - 24 juillet). Présentée ce jeudi au palais des congrès de Paris, la 109e édition de la Grande Boucle n'offrira que six étapes de plaine. "Le tracé a été conçu pour faire honneur à la combativité des acteurs sur tous les terrains", a lancé l'organisation.

Les 21 étapes seront réparties en 6 de plaine, 7 accidentées et 6 de montagne, dont 5 arrivées en altitude. Il y aura également 2 contre-la-montre individuel. La 6e étape, la plus longue de la course, partira d'ailleurs de Binche pour se ponctuer à Longwy, où l'arrivée sera jugée au sommet de la côte des Religieuses après 220 km de course.

Le Tour débutera par un triptyque danois et un chrono de 13 kilomètres dans les rues de Copenhague vendredi 1er juillet. Si les deux étapes suivantes présentent des profils sans réelle difficulté majeure, le peloton risque d'être fort exposé au vent. La création de bordures n'est donc pas à exclure.

Après une journée de transfert, une étape dans les monts du Boulonnais est au programme avant le retour de la Grande Boucle sur les pavés lors de la 5e étape entre Lille Métropole et Arenberg. Onze secteurs pavés, dont cinq inédits, pour un total de 19,4 km, font déjà frémir les principaux favoris à la victoire finale.

ARRIVEE A LA SUPER PLANCHE DES BELLES FILLES ET AU SOMMET DU GRANON ET DE L'ALPE D'HUEZ

Le Tour abordera ensuite les choses sérieuses avec une arrivée au sommet de la Super Planche des Belles Filles après un kilomètre non asphalté et un passage à 24%. Après une arrivée pour puncheurs à Lausanne dans la 8e étape, les grimpeurs vont se disputer à Châtel le bouquet de la 9e étape, la première de réelle haute montagne. Toujours dans les Alpes, le col du Granon, à 2413 mètres d'altitude au-dessus de la station de Serre-Chevalier, fait un retour symbolique dans la 11e étape. Il n'a été escaladé en course que le 20 juillet 1986 pour la dernière apparition en maillot jaune de Bernard Hinault, le dernier Français vainqueur de l'épreuve (1985). Pour s'y imposer, il faudra d'abord dompter le col du Télégraphe et le Galibier. Les coureurs n'auront pas le temps de souffler car la fin du menu alpestre s'annonce redoutable avec l'enchaînement Galibier - Croix de Fer - Alpe d'Huez dans l'exacte réplique de l'étape du Tour 1986 où Bernard Hinault et Greg Lemond étaient arrivés ensemble.

Après trois étapes de transition et un jour de repos, le Tour entrera dans les Pyrénées par le méconnu Port de Lers et le Mur de Péguère lors de la 16e étape. Peyragudes et Hautacam seront ensuite les juges de paix des 17e et 18e étapes qui s'annonce aussi courtes qu'intenses. Il restera ensuite un chrono individuel de 40 kilomètres pour fixer la hiérarchie définitive de ce 109e Tour de France, qui se terminera le 24 juillet sur les Champs-Élysées.

