Le deuxième du dernier Liège-Bastogne-Liège s'est montré le plus fort sur l'étape-reine. C'est le Suisse Mauro Schmid qui est le leader du classement général. Il a dépossédé le Danois Mads Pedersen de sa tunique.

Quinten Hermans (Intermarché - Wanty Gobert Matériaux) a remporté l'étape reine du Tour de Belgique (2.Pro), la 4e disputée samedi sur 175 km autour de Durbuy.

Hermans, 26 ans, s'est adjugé à l'issue d'un parcours proposant, au total, 24 ascensions et près de 3.000 mètres de dénivelé, devant le Suisse Mauro Schmid (QuickStep Alpha Vinyl), qui prend le maillot bleu de leader. Tim Wellens (Lotto Soudal), 3e à 4 secondes, l'Italien Lorenzo Rota (Intermarché - Wanty Gobert Matériaux), 4e à 6 secondes et Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), 5e à 29 secondes, complètent le top 5. Victor Campenaerts (Lotto Soudal) a pris la 6e place.

Quinten Hermans, 2e de Liège-Bastogne-Liège, a enlevé au sommet du Mur de Durbuy le second succès de sa carrière après sa victoire dans la 4e étape du Tour de Wallonie 2018, lui qui est un spécialiste du cyclocross. Neuvième de l'étape à 2:27 du vainqueur, le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), en tête du général depuis le premier jour, cède son maillot de leader au classement général à Mauro Schmid à la veille de l'arrivée à Beringen.

Au général, le Suisse devance Tim Wellens, 2e dans le même temps. Quinten Hermans est 3e à 8 secondes, Rota 4e à 41 secondes et Campenaerts 5e à 1:05. Le Tour de Belgique se termine dimanche par une étape limbourgeoise de 182,1 km entre Gingelom et Beringen, où l'on connaîtra le nom du successeur de Remco Evenepoel, vainqueur des deux précédentes éditions, en 2019 et 2021, mais présent cette année au Tour de Suisse.

