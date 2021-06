Mark Cavendish (Deceuninck - Quick Step) a remporté la 5e et dernière étape du Tour de Belgique cycliste. Le Britannique a bouclé les 178,7 kilomètres entre Turnhout et Beringen en 3h50:29 Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step) s'adjuge l'épreuve, comme l'an dernier, devant son coéquipier Yves Lampaert.

Un groupe composé de Corné Van Kessel (Intermarché-Wanty-Gobert), Cyril Lemoine (B&B Hotels), Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal), Piotr Havik (Beat Cycling) et le Belge Jordy Bouts (Beat Cycling) a longtemps fait course en tête avant d'être rejoint par le peloton à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée.

Comme pour trois autres étapes de ce Tour de Belgique 2021, l'arrivée s'est jouée au sprint. Et devant le musée de la mine de Beringen, c'est Mark Cavendish qui s'est imposé sur le fil devant Tim Merlier (Alpecin-Fenix) et l'Allemand Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe).

Un groupe composé de Corné Van Kessel (Intermarché-Wanty-Gobert), Cyril Lemoine (B&B Hotels), Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal), Piotr Havik (Beat Cycling) et le Belge Jordy Bouts (Beat Cycling) a longtemps fait course en tête avant d'être rejoint par le peloton à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Comme pour trois autres étapes de ce Tour de Belgique 2021, l'arrivée s'est jouée au sprint. Et devant le musée de la mine de Beringen, c'est Mark Cavendish qui s'est imposé sur le fil devant Tim Merlier (Alpecin-Fenix) et l'Allemand Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe).