Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2019 et du Tour de Lombardie en 2020, le Danois de 36 ans n'a pas été à la fête cette saison puisqu'il n'a jamais pu lever les bras en signe de victoire. Il met aussi un terme à une saison qui ne lui laissera pas beaucoup de bons souvenirs.

Victime d'une chute et d'une fracture de la clavicule gauche lors de la première étape du Tour du Benelux lundi, le Danois Jakob Fuglsang a été opéré avec succès mardi, a annoncé sa formation Astana-Premier Tech mercredi. Le Danois de 36 ans ne roulera plus cette saison et ne défendra donc pas son titre au Tour de Lombardie le 9 octobre, dernier Monument de la saison.

Les examens effectués ont confirmé des fractures non-déplacées de la clavicule gauche et de l'omoplate gauche. "La meilleure option était de stabiliser la fracture et donc de passer par la case opération. Nous sommes heureux d'annoncer que l'intervention chirurgicale subie mardi à Herentals a été ponctuée de succès", a écrit l'équipe cycliste dans un communiqué.

"Malheureusement, cela signifie que la saison de Jakob est terminée. Il n'aura pas le temps de récupérer pour le Tour de Lombardie, prévu déjà dans six semaines", a ajouté le docteur d'Astana-Premier Tech Andrei Mikhailov. "Dire que je suis déçu est vraiment un euphémisme", a lancé le Danois, qui "s'était entraîné dur pour la dernière partie de la saison", avec la course italienne en objectif principal.

"C'est dur à avaler mais je dois l'accepter." Fuglsang est l'un des cadors du peloton, lui qui a remporté le Dauphiné à deux reprises (2017, 2019) ainsi que les Monuments que sont Liège-Bastogne-Liège (2019) et le Tour de Lombardie (2020).

Le Danois, qui n'a pas levé les bras en 2021, compte 26 victoires en carrière.

