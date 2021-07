Le vainqueur de la Flèche Brabançonne sur route, médaillé de bronze aux championnats du monde de cyclo-cross montre à quel point il est tout-terrain en dominant, sur le circuit de Tokyo, les Suisses Flückiger (2e) et Schurter. L'autre favori de la course, Mathieu Van Der Poel a été contraint à l'abandon après une grosse chute dans le premier tour.

Le Britannique Tom Pidcock , âgé de 22 ans, est devenu champion olympique de VTT ce lundi à Izu. Il a devancé l'un des favoris suisses, Mathias Flückigeret l'Espagnol David Valero Serrano. Déception pour Nino Schurter, champion olympique sortant, qui échoue au pied du podium.

SOLEIL ET ABANDON POUR VAN DER POEL

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, l'un des grands favoris de l'épreuve de mountainbike, a fini par abandonner. Van der Poel avait chuté lourdement en début de course, dès le premier tour.

Il était reparti mais bien loin dans les positions, à plus d'une minute. Mathieu van der Poel, 26 ans, a abandonné après un peu plus de quatre tours.

